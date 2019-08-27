Porsche’nin babası hayatını kaybetti!

Almanya’da hayatını kaybeden Piech, 82 yaşındaydı. Pazar akşamı eşiyle birlikte Rosenheim’da bir restoranda kötüleşen Piech, o akşam vefat ettiği hastaneye götürüldü. Eşi Piech’in Alman Bild’e yaptığı açıklamada, “Aniden ve beklenmedik şekilde öldü” şeklindeydi.

Piech ve Porsche Aileleri VW AG’nin çoğunluk hissesini aile şirketleri olan Porsche SE aracılığıyla sahipler ve bu şekilde VW AG’nin de kontrolünü ellerinde tutuyorlar.

Ferdinand Porsche tarafından kurulan Porsche’nin aile tarafından günümüzdeki önemli yöneticilerinden biriydi ve Ferdinand’ın torunuydu. Piech, VW markasını kişisel bir savaşçı gibi yönetmesiyle de meşhurdu. Hedeflerine ulaşamayan yöneticileri işten çıkarma ya da aşağılama gibi durumlarının da olduğundan söz edilen bir yöneticiydi. Ayrıca markanın karıştığı emisyon skandalı konusu da onun şirketin içinde olduğu dönemde başlamıştı.