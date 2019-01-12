Rolls-Royce’dan satış rekoru!

Rolls-Royce Motor Cars, markanın 115 yıllık tarihindeki en yüksek yıllık satışlarına 2018 yılında ulaştığını açıkladı. 2018'de dünya genelinde 50'den fazla ülkedeki müşterilere 4.107 otomobil teslimatını gerçekleştirdi!

Satışlar, model yelpazesindeki müşteri talebiyle yıl boyunca tüm bölgelerde arttı. Markanın yeni nesil Phantom, Wraith ve Dawn modelleri, bu büyümede büyük rol oynadı. Şirketin yıldaki performansını açıklayan Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, ; “2018, Rolls-Royce için en başarılı ve rekor bir yıl oldu. Dünyada tüm bölgelerimizde büyüme gördük. Müşterilerimizin her birine derinlemesine odaklanıyoruz ve özel, kişisel taleplerini karşılıyoruz. Goodwood'daki Rolls-Royce‘un evinde yetenekli ve özverili ekibimizin dünyanın en iyi, en çok aranan lüks ürünlerini yarattığı küresel bir lüks üretim mükemmelliği merkezi olarak kabul ediliyor. 2018'den not 2019 yılında daha da büyük bir başarıya ulaşacağımıza eminim” dedi.