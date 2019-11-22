RS Servis ve Bosch Car Service güçlerini birleştirdi

Bu yıl 10’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan RS Servis, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mini onarım, hasar onarımı, mobil parça onarımı ve oto bakım-car care hizmetlerine Bosch Car Service ile birlikte mekanik bakım ve onarım hizmetini de ekleyen RS Servis, bu sayede otomobil sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına aynı anda tek noktada cevap verebiliyor. RS Servis, Bosch Car Service noktası ile elektronik arıza tespiti (diyagnostik), periyodik bakım, mekanik onarım, elektrik onarım ve lastik hizmetlerini bir arada sunuyor.

Pilot uygulama noktası İzmir’de hizmete açıldı

İzmir Gaziemir’deki yeni entegre tesis, toplam 8.600 metrekarelik alanda, bir otomobilin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında topluyor. Pilot uygulama noktası konumunda olan kompleks, “İzmir’in en büyük özel servisi” unvanını taşıyor. Gün içinde 50 adet araca aynı anda hizmet verebilen entegre tesis, 60 kişiye istihdam yaratıyor.