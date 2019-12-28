Seat’ın SUV model yolculuğu

Seat SUV üretimine girmeden 30 yıl ince ilk modeli olan Marbella Playa’yı Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkartmıştı. Konsept, pikap şeklinde insanların işten arta kalan zamanlarının tadını doğada çıkarması için tasarlanmış bir modeldi. Marbella’ya kıyasla aracın zeminden yüksekliği daha fazlaydı ve farklı bir ön ızgaraya sahipti, 40 hp motoru vardı ve 4×4 tarzındaydı.

Salsa Emoción

2000 yılında, Avustralyalı yüzücü Ian Thorpe, Sidney Olimpiyat Oyunları’nda beş madalya kazandığında, Seat, Teknik Merkezinin 25. yılını kutlamak için bir konsept otomobil hazırlamaktaydı. Modelin zeminden yüksekliği daha da fazlaydı. Off-road modundayken 310 mm olan yükseklik, geleceğin SUV mimarisine giden yola dair önemli bir gösterge niteliği taşıyordu. İlk kez, daha sonra IBXte daha da geliştirilip Seat Arona’dakilere dönüşecek olan çekme hatlarına sahipti.

Tanıtımı Paris Otomobil Fuarı’nda yapılan 250 hp motoru, her türlü arazi şartının üstesinden gelmesini sağladı. Aslında, günümüzün crossover araçların çok yönlülüğü, “Multi Driving Concept” adlı bir sistemde üç sürüş moduna (Off Road, Sport ve Street) sahip Salsa Emoción’da halihazırda vardı.

IBX

2011 yılının başlarında, bugün 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram adında az bilinen bir fotoğrafçılık uygulaması çıkmıştı. Aynı yıl Seat, IBX’in tanıtımını Cenevre’de yaptı. IBX, Tribu’da bulunan sportif arazi aracı mimarisine devamlılık kazandıran bir otomobildi ve bunu daha fazla yontulmuş çizgilerle yapıyordu. Yüksek ön kısım, kompakt yolcu bölmesi, gergin yüzeyler ve iddialı görünen farlar, günümüzde Ateca ve Arona’da görülebilen özelliklerinden birkaçı. Dahası, IBX, bir elektrikli hibrit motor ve tamamen LED aydınlatma da dahil olmak üzere son teknoloji ile donatılmıştı.

20v20

Seat, ilk seri modeli Ateca’yı piyasaya sürmeden önce en yeni sportif arazi aracı konsept otomobilinin tanıtımını 2015 yılı sonu 2016 yılı başında yapmıştı. İlk olarak Cenevre’de sergilenen 20v20, farklı bir sportif arazi aracı karakterine sahip sportif bir coupe tasarımına sahipti.

Altea Freetrack ve Leon Cross Sport

Bu iki model Seat’ın sportif arazi araçlarının gelişimine zemin hazırlayan diğer iki konseptti. 2007 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk defa görücüye çıkan Altea Freetrack, Multi Drive konseptinin son haliydi. Öte yandan, 2015 yılında Frankfurt’ta tanıtılan Leon Cross Sport, kompakt bir spor otomobilin performansını dört tekerden çekişli bir otomobilin çok yönlülüğü ile birleştirdi.

Seat, SUV sınıfındaki ilk temsilcisi olan Ateca'yı 2016 yılında piyasaya sundu. Ateca tasarımıyla hem sportifliği hem de maceracı bir karakteri müşterisine sunabilecek pozisyondaydı. Ardından Seat, Avrupa'nın en çok büyüyen segmentlerinden biri olan kompakt crossover segmentine Seat Arona ile giriş yaptı.

Markanın piyasaya sunduğu son SUV ise Tarraco oldu. Tarraco, tasarım ve fonksiyonellik, sportiflik ve konfor, teknoloji ve kalite gibi SEAT yelpazesindeki her aracın kilit özelliklerini harmanlıyor.