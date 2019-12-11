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Toyota’dan mesleki teknik eğitime destek sürüyor!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye geçmiş yıllarda olduğu gibi, mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman hibe etmeye devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye’nin farklı kurum ve okullarına 187 araç, 843 motor ile 643 şanzımanı hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi, önümüzdeki 3 yıl boyunca 75 araç, 102 motor ile 44 şanzıman daha hibe etmeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr
12:21 -
Haberler Otomotiv
Toyota’dan mesleki teknik eğitime destek sürüyor!

Öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla meslek liseleri ve üniversitelere araç ve ekipman desteği sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi tarafından 2020 yılı boyunca 18 Meslek Lisesi ve 6 Üniversiteye 24 adet araç hibe edilmesi planlanıyor.

Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen araç ve ekipmanları ilk olarak, Sakarya, Antalya, Tokat, Mersin, Bilecik, Bartın, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Ordu, Kırşehir, Kütahya, Adana, Kilis, Ankara, Yalova, Erzurum illerindeki okul ve kurumlara teslim edilecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, “Toyota Otomotiv Sanayi olarak, sektörü daha da ileriye taşıyacak öğrencilerin topluma kazandırılmasını sağlayan teknik ve mesleki okulların eğitimlerine destek olmaya önem veriyoruz. Ulusal çapta yapılan bir faaliyete dönüştürdüğümüz araç ve ekipman bağışlarımızı devam ettirerek, öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alırken değişen dünya ve gelişen teknolojiyi takip etmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Bugüne kadar 187 araç, 843 motor ile 643 şanzımanı Türkiye'nin birçok farklı kurum ve okullarına eğitim amacıyla hibe eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, önümüzdeki 3 yıl boyunca 75 araç, 102 motor ile 44 şanzıman daha hibe etmeyi planlıyor.

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