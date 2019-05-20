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Toyota’dan yaza özel servis kampanyası

30 Haziran tarihine kadar sürecek olan yaz bakım kampanyası için Toyota Plazalara gelenler, tüm modellerde fren balataları ve diskleri, silecekler ile debriyaj setinde yüzde 25 indirim avantajından yararlanacaklar.

Sozcu.com.tr
15:34 -
Haberler Otomotiv
Toyota’dan yaza özel servis kampanyası

3 yaş ve üzeri modellerde de Toyota Forever indirimlerine ilave olarak filtre paketleri, Toyota Orijinal Motor Yağları ve bujiler yüzde 20 indirimli olurken, bakım işçiliklerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini yaz bakımı için kendilerine en yakın Toyota Plaza'ya götürmek olacak. Toyota Forever Programına üye olmayan Toyota'lılar, dijital kartlarını Toyota Plazalarda ücretsiz olarak tanımlatarak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilecekler.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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