Toyota’ya inovasyon ödülü

“Akıllı Atölye Planlama” sistemini hayata geçiren Toyota'nın bu uygulamasıyla; servis randevuları, operasyon süresi ve teknisyen yetkinliklere göre otomatik olarak planlanabiliyor. Toyota kullanıcılarının tarih tercihlerine göre servis kabul ve teslimat saatlerini hesaplayan sistem, en uygun servis danışmanının atamasını da yapıyor. Her alanda müşteri memmuniyeti anlayışını öne çıkaran Toyota, bu uygulama ile müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmetlerinde de farklılığını ortaya koyuyor.

Toyota'nın Online Randevu Sistemi ile entegre çalışan “Akıllı Atölye Planlama” sistemi sayesinde Toyota müşterileri web üzerinden diledikleri Toyota bayisinde istedikleri tarihe göre alacakları servis randevularında kabul ve teslim saatlerini kendileri seçebiliyor ve bakıma ilave ihtiyaçlarını randevu aşamasında organize edebiliyorlar. Türkiye genelinde tüm yetkili servislerinde sunulan bu hizmet ile Toyota kullanıcılarının daha hızlı ve etkin hizmet alması amaçlanıyor.