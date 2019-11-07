Türk tüketicilerin yüzde 71’i yerli oto alma niyetinde

Özel, bu yıl dördüncü kez düzenlenen IAEC’19 konferansında, “Türkiye’nin Elektrikli Araç Pazarı Perspektifi” başlıklı bir sunum yaptı. Yaptıkları analizlerde elektrifikasyonun ve bağlantılı olmanın çok önemli konular olarak öne çıktığını bildiren Özel, bunun da ötesinde çok enteresan iş fırsatlarının da ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Özgür Özel, günümüzde akıllı yaşam alanlarının oluştuğuna ve her şeyin akıllı ve birbiriyle bağlantılı hale geldiğine dikkati çekerek, “Evimiz, ofisimiz var yaşam alanlarımız… Bir de otomobiller var. Gelecek 10-15 sene içerisinde 3’üncü yaşam alanımız haline gelecekler. Özellikle otonomun artmasıyla beraber…” diye konuştu.

TÜRK TÜKETİCİLER ELEKTRİKLİ ARACA İLGİ GÖSTERİYOR

Elektrikleşme ve elektrikli araçlara doğru gidişatın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özel, şunları söyledi:”Peki Türk insanı elektrikli araçlar hakkında ne düşünüyor? Bunu araştırdık. Aslında biz TOGG’da yaptığımız her şeyi veriye, analize, bilgiye dayandırıyoruz. Bu yüzden de yaptığımız her şey araştırmayla başlıyor. İlk strateji oluşturma araştırması, 2 bin kişilik bir tüketici araştırmasıydı. İnsanların otomobil satın alma davranışını anlamak için yaptığımız bir araştırmaydı. Orada elektrikli araçlarla ilgili sorular da sorduk ve şunu gördük; Türk potansiyel tüketicilerinin, mevcut otomobili olan ve 3 yıl içerisinde otomobil almayı planlayan kişilerin yüzde 71’i Türk elektrikli aracını alma niyetinde. Yani ‘Bir sonraki aracım Türk elektrikli aracım olabilir’ diyorlar. Bunu yaparken tabii ki belli koşullar var. Sadece yerli olduğu için almayacaklar. Otomobil güvenli olduğu ve beklenen performansı verdiği takdirde alacaklar. Bu araştırmayı da geçtiğimiz günlerde rastladığım başka bir araştırmayla doğruladık. Orada çok enteresan bir sonuç var. 16 ülke arasında ‘Bir sonraki aracım elektrikli araç olsun’ diyenler arasında Türkiye olarak lideriz, yüzde 57 ile…”

(AA)