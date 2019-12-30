Türkiye halkının yüzde 39’u otomobil satın alamıyor!

Eurostat’tan yapılan bu açıklamaya göre Türkiye, Avrupa’da yer alan 34 ülke içinde ilk sırada yer alıyor. Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri Türkiye’yi takip eden ülkeler arasında. Yüzde 39 ile zirvede yer alan Türkiye'nin ardından Romanya (yüzde 29,8), Sırbistan (yüzde 21,9), Bulgaristan (yüzde 20,6), Macaristan (yüzde 20,1) ve Kuzey Makedonya (yüzde 19,9) geliyor.

ALMANYA’NIN YÜZDE 6’SI FRANSA’NIN YÜZDE 3’Ü…

Eurostat’ın bu istatistiğinde Fransa nüfusunun yüzde 3’ü otomobil satın alma imkanına sahip değilken, Yunanistan yüzde 9.7, Danimarka yüzde 8.3, Hırvatistan yüzde 6.9, Hollanda yüzde 6.4, Almanya yüzde 6.3, İngiltere yüzde 5.8 olarak gösterilmiş. Ayrıca Fransa’nın hemen arkasında yaklaşık yüzde 3 ile İtalya geliyor. En düşük oran ise yüzde 1,7 ile Kıbrıs ve Malta'da…

Eurostat verilerine göre 2016 yılında bu oran Türkiye'de yüzde 43,9 idi. 2017'de yüzde 39'a geriledi. 2018 verileri bir çok ülke için mevcut iken Türkiye henüz açıklanmadı.

YÜKSEK VERGİLER ARAÇ FİYATLARINI DA YÜKSELTİYOR!

Türkiye’de motorlu taşıtlara uygulanan vergi sistemi araçların ülkeye giriş fiyatı üzerinden belirleniyor. Fiyatları yükselten bu vergilerin başında ise ÖTV geliyor ve KDV’de bu fiyata ekleniyor.

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Örneğin silindir hacmi 1500 cm3, vergisiz satış bedeli ise 100 bin TL olan bir aracın (ÖTV’si yüzde 50) ÖTV’li satış bedeli 150.000 TL; KDV dâhil yani satış bedeli ise (150.000 TL x %18 = 27.000 TL ) 150.000 + 27.000 TL = 177 bin lira oluyor. Bu fiyata Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve bazı diğer ücretler de ekleniyor. ÖTV oranı aracın silindir hacmine göre değişiyor.

AB’DE 100 KİŞİYE 51 ARAÇ DÜŞERKEN TÜRKİYE’DE 14 ARAÇ DÜŞÜYOR!

Avrupa'da 2016 yılının kişi başına düşen araç sayısına bakıldığında 100 kişiye 50.5 otomobil düştüğü görülüyor. Türkiye’de ise 100 kişiye 14 araç düşüyor ve böylece bu sıranın sonunda yer alıyor. Türkiye’de 100 kişiye düşen motorlu taşıt sayısı 28 iken AB’de bu sayı 51.