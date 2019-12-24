2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergileri (MTV) ne kadar oldu?

Yaklaşık 2 yıldır daralma trendinde olan otomotiv endüstrisinde göstergeler 2020 yılının daha iyi olacağını gösteriyor. Özellikle devlet tarafından bu sektöre baktığımızda ise 2019 yılında hedeflenen 24 milyar TL’lik ÖTV ve MTV geliri ne yazık ki bu hedefin çok çok aşağısında. Artan enflasyona göre yapılan yeniden değerleme oranı ise yüzde 22.58 olarak duyurulmuş, MTV’deki artış da bu oranda hesaplanıyorken Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 12 oranında zam yapılacağı açıklandı.

1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescili yapılan otomobillerin vergilendirilmesinde aracın matrahsız fiyatının da etkili olduğunu biliyoruz. Yüzde 12’lık MTV artışı 40.000 TL, 70.000 TL, 100.000 TL, 125.000 TL, 250.000 TL, 400.000 TL ve 475.000 TL matrahsız değerlerde de değişikliğe sebep oldu.

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları