Türkiye’de ilk kez alüminyum motor blok üretimi için testler başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de ilk defa alüminyum motor blokunun Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nda üretileceğini belirterek “Bu fabrika, Renault’un ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere'ye ihraç edilecek.” dedi.

Çevre düzenlemeleri ve yollar dahil olmak üzere 10 bin 500 metrekarelik tesiste son teknoloji makinelerden oluşan hatların kurulduğunu aktaran Varank, söz konusu yatırımla 100’ün üzerinde kalifiye mühendis ve operatörün istihdam edildiğini söyledi.

HAM MADDE YERLİ ÜRETİCİDEN TEMİN EDİLECEK

Varank, “Bugün rekor sürede tamamlanan bu fabrikanın, ilk test üretimini gerçekleştireceğiz. Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloku üretilmiş olacak. Yine bu fabrika, Renault’un ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere'ye ihraç edilecek. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Ham madde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Özetle yüksek katma değerli üretim açısından son derece önemli bir yatırım Bursa’da hayat bulmuş oluyor. Hedefimiz bu ve benzeri yatırımların katlanarak artırılması.” dedi.

2020’DE SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da verilen teşvikler sayesinde Türkiye’de ilk kez alüminyum motor blokunun tesislerinde üretileceğine işaret etti. Üretim tesisinin ihracat, istihdam ve katma değerli üretime katkı sunacağına dikkati çeken Aoun, “Üretim merkezimizi söz verdiğimiz gibi çok kısa sürede tamamladık. 2020’de seri üretime geçmek için son aşamaya geldik.” dedi.

(AA)