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Türkiye’nin en çok satan otomobilleri

2018 yılının yarısından itibaren daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2019 yılını büyük kayıplarla geçirirken bu zor dönemde en çok satan marka ve modelleri bir araya getirdik. Türkiye'de üretilip Avrupa'ya satılan Fiat Egea ilk 8 aylık dönemde 27 bin 130 adet satılarak en yakın takipçisine neredeyse 10 bin adet fark attı!

Fatih TAN
15:46 -
Haberler Otomotiv
Türkiye’nin en çok satan otomobilleri

Yükselen döviz kurları ve aynı orantıda artan otomobil fiyatlarına bir de kredi maliyetlerinin artması eklenin Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2018 yılının yarısından itibaren daralmaya başladı. Daralan pazar günümüze gelindiğinde ilk sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre %45,66 seviyesine ulaştı. Toplam hafif ticari araç ve otomobil satışları ise 239 bin 317 olarak gerçekleşti.

Pazarın bu durumunu göz önünde bulundurarak sizlere ODD’nin rakamlarından ilk sekiz ayda en çok satan otomobil marka ve modellerini derledik. İşte 2019 yılı ilk 8 ayında en çok satılan otomobiller.

Son güncelleme: android-time 15:47 12.09.2019
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