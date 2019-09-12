Türkiye’nin en çok satan otomobilleri

Yükselen döviz kurları ve aynı orantıda artan otomobil fiyatlarına bir de kredi maliyetlerinin artması eklenin Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2018 yılının yarısından itibaren daralmaya başladı. Daralan pazar günümüze gelindiğinde ilk sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre %45,66 seviyesine ulaştı. Toplam hafif ticari araç ve otomobil satışları ise 239 bin 317 olarak gerçekleşti.

Pazarın bu durumunu göz önünde bulundurarak sizlere ODD’nin rakamlarından ilk sekiz ayda en çok satan otomobil marka ve modellerini derledik. İşte 2019 yılı ilk 8 ayında en çok satılan otomobiller.