Türkiye’nin otomobili ne durumda?

Türkiye’nin otomobilini üretmek için ortaya çıkan “Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu(TOGG)” direkt olarak gazetecilere olmasa da konferanslarda anlatılanlarla hedefine emine adımlarla yürüyor. 2017 yılının sonlarında atılan ilk adımı kurulan bir şirket ve bu şirketlerin payları takip etii. Yerli otomobil için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı yüzde 5 oldu.

Bu adım sonrasında bir süre yönetici arayışı olan gruba otomotiv endüstrisinde uzun yıllar tecrübesi olan, Bosch’ta yıllarca üst düzey yöneticilik görevi yapmış Gürcan Karakaş getirildi.. Türkiye'nin yerli otomobil projesi için kurulan şirketin CEO´su olarak atanan Karakaş,

“Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak.” açıklamasında bulundu.

Ardından proje uzayacak mı, nasıl gidiyor gibi birden fazla soruyla ilgili farklı görüş ve cevaplar ortada dolaşmaya başladı.

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Bu konuların peşinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yerli Oto Girişim Grubu ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Bir gevşeme var biraz. İnşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Tekrar topladım çünkü imzaladık. 5 önemli firma imzaladı. O zamana kadar başlayın o zaman. Ya başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. Bundan sonraki süreç böyle.” dedi.

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Basında yer alan ve Gürcan Karakaş’ın katıldığı konferanslarda yapılan açıklamalara göre ise projeyle alakalı her şey yolunda gidiyor.

Son günlerde en çok konuşulan “Yerli Oto” konusu “Hangi aşamadayız, geç mi kalınıyor?”

Basında yer alan bilgilere göre aracın iki boyutlu tasarımı tamamlandı. İçinin ve dışının tasarım detayları ortaya çıktı. 1000'e yakın özellik gözden geçirilip belirlendi. Bu aracı takip edecek diğer modellerde de kullanılacak elektrik-elektronik mimarisinin tasarımı da şimdiden yapılıyor. İsim ve markayla ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Fabrika hangi şehirde olacak?

Fabrikayla alakalı konuşulan aslında pek fazla şey yok ama fabrikanın tasarımına ve inşaatına bu yıl başlanacak. Bu yüzden yerle alakalı sonuca ulaşmaya çok az kalmıştır diye düşünüyorum…

Yerli Otomobili ilk defa ne zaman göreceğiz?

Aracın ön gösterimi için 2019 yılı aralık ayı düşünülüyor biz de merakla bu tarihi bekliyoruz. Bu tarihte gösterimi yapılacak olan araç bir maket değil yürüyen bir araç olacak. Ayrıca bu tarihte Gürcan Karakaş otomotiv basınıyla da buluşacakmış…

Üretim ne zaman başlayacak?

Gösterimden sonra hemen üretime geçilmeyecek. Türkiye’nin Otomobili homologasyon ve güvenlik testlerini seri üretime geçmeden tamamlayacak ve 2022 yılında seri üretime başlanacak.

Nasıl bir otomobil olacak?

Aslında herkesin aklındaki en önemli sorulardan biri Türkiye’nin Otomobili’nin neye benzeyeceği? Bu durumla ilgili sürekli vurgulananlar ise SUV yani yerden yüksek daha fazla arazi aracı formlarında bir otomobil olacağı yönünde. Özellikle dünya otomotiv trendlerine baktığımızda neden bir SUV modeli olduğunu, bu tarz araçlara olan talebin artmasından anlayabiliriz. Hatta ülkemizde bile sedan gövdeli otomobiller kadar SUV modeller tercih ediliyor.

Tam elektrikli olacak olan bu otomobil 500 km menzile sahip olacak. Bu güne kadar paylaşılan teknik ve tasarımsal detaylar sadece bunlar… Ancak cevap bulamadığım basında paylaşılmamış sorularda vardı. Mesela otomotiv sektörünün en büyük sorunlarından biri olan ÖTV’nin yerli oto için ne olacağı(?), Yerli otonun fiyatının hangi aralıkta olacağı(?), Yerli oto için geliştirilecek yeni finansman durumları olacak mı(?)…

Yerli Otomobil ile alakalı medyada dolaşan tüm bilgiler bu şekilde. Ekipte kendine göre bilgi paylaşmamakta haklı, bu işlerde belirli gizlilik sözleşmelerinin olduğu biliniyor. Otomobilin tanıtımının yapılacağı Aralık ayına ise bir şey kalmadı biz de merakla bu tarihi bekliyoruz.