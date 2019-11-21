Türkler elektrikli otomobillere sıcak bakıyor

Her yıl yapılan Mobility Monitor araştırmasının bu yılki “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümü yayınlandı. Dünya üzerinde 16 ülke ve 4000 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada Türkiye, elektrikli araçlarla ilgili en olumlu yaklaşımı gösteren ilk üç ülkeden biri oldu.

Türkler son 3 yılda elektrikli araçlar için en çok olumlu yönde tutum değiştiren ülkeler arasında birinci oldu. Son 3 yılda Türkiye'deki kullanıcıların elektrikli araçlara olan tutumu yüzde 75 oranında pozitif olarak değişim gösterdi. Öte yandan, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir araç alacağı takdirde bu aracın elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke de yine Türkiye oldu.

LeasePlan ve Ipsos şirketi tarafından yapılan araştırmada Portekizli katılımcıların yüzde 87'si elektrikli araçlara karşı olumlu tutum sergilerken, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 84'ü elektrikli araçlara olumlu baktığını ifade etti. Türk katılımcıların yalnızca yüzde 2'si elektrikli araçlar için negatif görüş bildirirken, yüzde 14'ü herhangi bir yaklaşım sergilemeyerek nötr kalmayı tercih etti. Türkiye'yi yüzde 83 ile Yunanistan takip etti. Araştırmaya katılan ülkelere arasında elektrikli araçlara karşı en olumsuz yaklaşımı sergileyen ülke ise yüzde 32 negatif görüş ile Lüksemburg oldu.

3 NEDENDEN DOLAYI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE SICAK BAKIYORUZ

Araştırmanın sonuçlarına göre Türk kullanıcıların elektrikli otomobil satın almaya yönlendiren ve satın almamasına neden olan öncelikli nedenlerde belli oldu. Bu nedenlerin en önemlisi elektrikli otomobillerin kullanım maliyetlerinin daha düşük olması olarak öne çıkıyor. Bu neden CO2 salımının NOx emisyonlarının düşük olması takip ediyor.