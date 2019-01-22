Üretim ve ihracatta lider Renault!

Oyak Renault, 2018 yılında gerçekleştirdiği yüksek üretim ve ihracat performansıyla sektöründeki lider konumunu korudu. 2018 yılında 602 bin 421 motor üreterek rekor kıran Oyak Renault, otomobil üretiminde ise yılı 336 bin 888 adetle kapattı. Oyak Renault böylece 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu “Türkiye'nin en fazla üretim yapan otomobil şirketi” ünvanını sürdürdü.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de üretilen 1 milyon 26 bin 461 adet otomobilin yüzde 32 'sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, ihracatta da lider olmayı başardı. Şirket, ürettiği otomobillerin yaklaşık yüzde 80'nini 70'e yakın ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Geçtiğimiz yıl göstermiş olduğumuz performansla 2019 yılına da otomobil, motor üretiminde ve ihracatta lider olarak girmekten gurur duyuyoruz. Türkiye'de ilk niteliğinde olan ve 100 milyon avroyu aşan yatırımlarımızla ülkemizin katma değerli üretim hedefine doğrudan hizmet ettik. 2018'de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sonucu Oyak Renault Bursa fabrikaları, Renault Grubu tarafından, önümüzdeki günlerde ilk kez Cenevre Otomobil Fuarında tanıtacağımız yeni Clio'nun üretileceği fabrikalardan biri olarak seçildi. Otomotiv sektörü için zorlu geçmesini beklediğimiz 2019'da da yeni proje ve yatırımlarımızla, 50 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle, ülke ekonomisi ile otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunup, yeni projeler üretmeye, yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.