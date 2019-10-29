VW Çin’deki yeni fabrikasını açmaya hazırlanıyor

VW Grubu 2015 yılında yaşanan dizel motor skandalından sonra sıfır emisyon mantığıyla kendisine yeni bir yol çizmişti. Bu yolu ilk adımlarından biri ID Family yani markanın tam elektrikli otomobillerinin yeni adı oldu. Bu dönüşüm marka açısından zor ve maliyetli bir süreç olarak günümüzde de hala devam ediyor. Dünya elektrikli otomobil pazarında ise Amerikalı üretici Tesla’nın üstünlüğü günümüzde devam ediyor. Tesla’nın yıllık üretim adedi hedefi ise 500 bin ve henüz bu rakama ulaşamadılar.

Volkswagen, rakipleri BMW, Renault, GM ve Tesla gibi markalara göre daha büyük bir tedarikçi ve bu gücünü sıfırdan tasarlanmış olan yepyeni bir teknolojideki elektrikli otomobili için agresif biçimde kullanabiliyor. VW AG’nin 2022 yılı sonundaki üretim adedi hedefi ise yıllık 1 milyon adet elektrikli otomobil üretmek!

Yıllık inanılması güç sayıda elektrikli otomobil üretmek adına marka 8 fabrikasındaki üretim sistemini değiştiriyor. Elektrikli otomobiller için geliştirilen MEB platformu sayesinde marka 2022 yılında dünyanın en büyük sıfır emisyonlu araç üreticisi olacak. Bunu Reuters’a Volkswagen yöneticilerinden biri söylüyor.

Herbert Diess’ın geçtiğimiz hafta Wolfsburg’ta yaptığı konuşmada Tesla’nın butik bir üretici olmadığını günümüzde dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olduğunu söylemiş ve onları takdir etmişti. Ama startup projelerin seri üretime geçişlerinde yetersiz üretim tesisi sorunları yaşayacağından da bahsetti.

Volkswagen elektrikli otomobil üretim maliyetini karşılamak için içten yanmalı motora sahip olan SUV modellerinin satışını artırmaya çalışıyor. Marka 2020 yılındaki SUV satışlarını bugünkü oranı olan yüzde 23’ten yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor.

2016 yılına döndüğümüzde ise Tesla 2018 yılında senede 500 bin adet Model 3 üreteceğini açıklamıştı. Ancak 2018 yılına gelindiğinde 360 bin ile 400 bin adet arasında Model 3 teslimatı gerçekleşti.

Amerikalı üreticinin otomotiv üretimine girme mücadelesi bu durumun kolay olmadığı konusunda piyasaya örnek niteliğinde olmuştu. Finansal açıdan büyük firmalar tarafından desteklenmek sermaye yoğunluğu fazla olan üretim ve satış konusunda markaya istenileni hatta hedefleneni verememişti. Tesla CEO’su Musk, “Yüksek adette üretim yapan otomobil üreticilerine çok saygı duyuyorum” tweewtini kamuoyuyla paylaştı.

Tesla, Şangay fabrikasının testlerine başladı ve 12 aylık süre sonunda yıllık üretim adetlerini 500 bin olarak dile getiriyorlar. Yani Temmuz 2020’de yılda 500 bin adet üretim yapmış olacaklar(?). Ayrıca marka Avrupa’da da üretime başlamak için yer arıyor.

Volkswagen’in üretim konusunda attığım adımlar ise şu şekilde; Hannover ve Zwickau’daki üretim tesisleri elektrikli otomobil üretimi için yeniden tasarlanıyor. Ayrıca Çin’de bulunan FAW-VW Ortak fabrikası Foshan ve SAIC ile ortak olan Anting fabrikası üretime 2020 yılında başlayacak. Bunlara ek olarak Emden, Dresden(Almanya), Mlada Boleslav(Çek Cumhuriyeti), Chattanooga, Tennessee(ABD) fabrikalarına ise 33.24 milyar dolar yatırımlar yapıldı. Bu fabrikaların dönüşümü ise 2023 yılına kadar gerçekleşmiş olacak.

Sonuç olarak VW AG, UBS Auto Analisti Patrick Hummel’a göre 2025 yılında dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olacak ki rakamlarda bunu gösteriyor.