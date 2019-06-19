Yeni Ford Transit kaç para?

Yeni Ford Transit, optimize edilen 2.0 litre EcoBlue dizel motor ve segmentte bir ilk olarak hibrit teknolojisiyle yüksek yakıt verimliliği sunuyor. 2.0 litre EcoBlue dizel ürün serisiyle yakıt verimliliğini yüzde 7’ye varan oranda iyileştirerek işletmeler için üretkenliği artırırken, minibüs versiyonlarında EcoBlue 170PS güç ve 405Nm tork sunan yeni motoru ile sürüş performansını yukarı taşıyor. Kasım 2019 itibarı ile de daha güçlü EcoBlue Upgrade 185 PS versiyonu ve 2020 yılının ilk çeyreği ile de arkadan çekişli modeller için yeni 10 vitesli otomatik şanzımanı ticari araç müşterileriyle buluşturuyor.

Yeni Transit: Müşteri odaklı tasarım, akıllı teknolojiler

Yeni Ford Transit’in şık dış tasarımında daha yüksek, daha iddialı üç çubuklu ızgara ile yeniden tasarlanan alt ön tampon yer alıyor. Kabinin tamamen yenilenen yüksek malzeme kalitesine sahip yalın ve yatay çizgilere sahip olan iç tasarımıyla stil, kolay kullanım ve sürücü konforu sağlanıyor. Basit, sesli komutlar veya sekiz inç dokunmatik ekranda parmak hareketleriyle kullanılabilen Ford’un SYNC 3 bilgi ve eğlence sistemi gibi ileri teknolojiler de sunuluyor.

Transit’in binek araçlara benzeyen sürüş karakteri, park ve manevra esnasında daha fazla destek vererek sürücünün yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Elektrik Destekli Direksiyonu (EPAS) ve 180⁰ Görüş Sağlayan Ön ve Arka Kamera Sistemi ile daha konforlu hale geliyor. Sürücü destek teknolojileri arasında Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı gibi özellikler de yer alıyor.

Yeni Transit'in minibüs versiyonu Ecoblue 170PS motor seçeneğiyle, Van versiyonu ise Ecoblue 130PS ve 170PS motor seçeneklerinin yanı sıra yeni Ecoblue Hibrit 170PS* ve Ecoblue Upgrade 185PS* motor seçenekleri ile de satışa sunuluyor. Kamyonet versiyonu ise Ecoblue 170PS ve Ecoblue Upgrade 185PS* versiyonları ile müşterileri bekliyor.

Yenilenen Tourneo Custom ve Transit Custom daha fazla güç sunuyor

Yeni Ford Tourneo ve Transit Custom daha fazla güç ve hibrit teknolojisi ile daha düşük işletme maliyeti ve geliştirilmiş sürüş konforu sunuyor. Tourneo Custom motor seçenekleri arasına, dokuz yolcu ve yük taşırken daha uyumlu performans ve daha yüksek çekiş gücü için 415 Nm torka sahip yeni EcoBlue Upgrade 185 PS motor seçeneği eklenirken, 2.0 litre EcoBlue motor ile birlikte 170PS, 130 PS ve 105 PS güç seçenekleri sunulmaya devam edilecek.

Gelişmiş teknolojiler ile güvenlik sınıfında üst seviyeye taşınıyor

Yenilenen Transit Custom ve Tourneo Custom sürücülerine ilk kez sunulan sürücü destek teknolojileri arasında şerit değiştirirken veya geri viteste giderken diğer yol kullanıcılarının varlığı konusunda sizi uyaran Çapraz trafik uyarı sistemi ile sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ile tespit edilen hız limitine göre otomatik olarak seyir hızınızı ayarlayacak Akıllı Hız Sınırlayıcı özellikli Adaptif Hız Kontrol sistemi, Elektrik Destekli Direksiyon (EPAS) ile desteklenen Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, aracın paralel park ve dikey park alanlarına girmesine yardımcı olan Aktif Park Asistanı bulunuyor.

Yaya Algılama özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı, yoldaki yayaları ve araçları tespit etmek için ön görüş kamerasını ve radarı kullanıyor ve sürücünün uyarılara tepki vermemesi halinde otomatik olarak fren uyguluyor. Sistem şimdi geceleri far ışıklarının aydınlattığı yayaları da algılayabiliyor.

Segmentte ilk olan Hibrit versiyonun Kasım’da satışta

Segmentinde bir ilk olan EcoBlue Hibrit motor seçeneği, özellikle şehir trafiğindeki dur-kalk durumlarında ilave yakıt verimliliği sağlıyor. Yenilikçi EcoBlue Hibrit motor seçeneğinin Kasım 2019 itibarıyla satışa sunulması planlanıyor. Tourneo Custom, önceki seride sunulan Ecoblue 130PS ve 170PS motor seçeneklerinin yanı sıra şimdi Ecoblue Upgrade 185PS ve Ecoblue Hibrit 185PS motor seçenekleriyle de satışa sunulacak. Aracın van versiyonu Transit Custom, önceki seride sunulan Ecoblue 105PS ve 130PS motor seçeneklerinin yanı sıra şimdi yeni Ecoblue Hibrit 170PS seçeneğiyle de satışa sunulacak. Transit Custom Kombi ve Kombi Van ise Ecoblue 130PS ve 170PS seçenekleri ile müşterileri bekliyor. Tourneo Custom Titanium Plus, Titanium ve Trend; Transit Custom Van Trend ve Kombi/Kombi Van versiyonu da Deluxe ve Trend versiyonları ile sunuluyor.

Yeni Ford Transit 113.800 TL’den, Ford Transit Custom Van 118.300 TL’den, Transit Custom Kombi 148.000 TL'den, Tourneo Custom ise 164.700 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları'nda.