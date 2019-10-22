Yeni Opel Corsa AutoBest 2020 finalisti!

Yeni Opel Corsa kısa bir süre önce 2019 Frankfurt Otomobil Fuarında tüm dünyaya tanıtılmıştı. Opel'in küçük sınıftaki temsilcisi her zaman olduğu gibi pratiklik özellikleri ve dinamik tasarımı ile dikkat çekerken bir ilk gerçekleştiriyor ve içten yanmalı motorlar dışında ayrıca bir elektrikli versiyonla da yollara çıkıyor. Alman üretici Opel batarya-elektrikli Corsa-e ile elektrikliye geçiş sürecinde önemli bir kilometre taşına imza atıyor.

Avrupa'nın 31 farklı ülkesinden gazetecilerden oluşan jüri, otomotiv dünyasının en seçkin ödüllerinden biri olan AUTOBEST için yeni modelleri test ediyor. Kazanan otomobil ise “Best Buy Car of Europe 2020” olarak ödüllendiriliyor. Uzmanlar araçları; fiyat, servis ağı, yedek parça bulunabilirliği ve kullanım esnekliği dışında aynı zamanda tasarım ve yeni teknolojiler olmak üzere farklı kategorilerde değerlendiriyor. Tüm bu kriterlere göre seçilen AUTOBEST galibi böylece Avrupalı müşterilerin çoğu için en iyi model olarak öne çıkıyor.