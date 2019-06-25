Yeni Renault Clio ne zaman Türkiye’de satışta?

Yeni Clio'da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran, Renault'nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor.

Yeni Clio'nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg).1 litrelik SCe motor 5 ileri manuel vitesle tercih ediliyor. 1 litrelik TCe motor seçeneği ise hem manuel vitesle hem de X-Tronic otomatik şanzımanla satılırken LPG alternatif yakıtlı versiyonuyla da satın alınabilecek. 1.3 TCe FAP motor, Captur, Megane, Scenic ve Kadjar modelleri ile kendini kanıtlamasının ardından bu kez Yeni Clio ile birlikte sunuluyor. 130 bg ve 240 Nm tork ile ve 7 vitesli EDC otomatik vites kutusuna sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinlinin yerini alacak. Ayrıca Clio 1.5 Blue dCi motor seçeneklerini de kullanıcısına sunuyor. Bunlar 85 ve 115 beygir gücünde iki versiyondan oluşuyor. Yalın bir sürüş için 85 bg / 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için 115 bg / 260 Nm. 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren altı vitesli manuel vites kutusu ve segmentinin en iyisi olan aerodinamiği sayesinde, Yeni Clio Blue dCi özellikle uzun yol sürüşlerinde verimli.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Yeni Clio, Renault markasınınn, tüm ürün gamına yansıyan yeni tasarım dilinin miladı olan bir önceki neslinin DNA'sını taşırken, kaliteli iç mekanındaki teknolojik devrim ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde ilk ve inovatif donanımları ile Yeni Clio'yu Türkiye'de Ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. İlklerin markası olan Renault, Yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz Yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor. “Clio'ların en iyisi” olan Yeni Clio, Avrupa'da ve Türkiye'de B segmentindeki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir.” dedi.

Yeni Renault Clio R.S. Line

Bir önceki jenerasyonda GT-Line diye adlandırılan sportif tasarımlı Clio’nun yerini R.S. Line donanımı aldı. Sportif görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010'dan bu yana tüm pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi. Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin ötesine geçiyor. Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik bir tasarım ile farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.

Renault'nun ilk hibrit E-TECH motorunu içeren yeni motor ürün gamı

Yeni Clio, 65 ile 130 bg arasında değişen motor gücü ile her biri kendi sınıfında eksiksiz bir benzinli ve dizel motor ürün gamına sahip. En son teknolojilerle sunulan bu motorlar, yürürlükteki en güncel standartlara uygun ve pazardaki en iyi tüketim ve emisyon seviyesine sahip.

Renault Grubu, aynı zamanda ilk defa 2020 yılından itibaren E-TECH adını verdiği hibrit motorunu pazara sunacak. Herkesin kendi kullanımına en uygun konfigürasyonu seçebilmesi için, toplamda 9 adet motor/vites kutusu seçeneği olacak.

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