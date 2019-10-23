Yeni Skoda Superb kaç para?

İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Superb'in marka için öneminin altını çizerek, “Markamızın amiral gemisi olarak konumlandırdığımız Superb, yenilenen tasarımı ve sahip olduğu üstün teknolojik donanımları ile bu unvanı hak ettiğini gösteriyor. 2003 yılından bu yana Türkiye'de satışa sunulan Superb modelimiz, kısa zamanda ailelerin yanı sıra kamu ve filo pazarında da kendini kabul ettirdi. Her geçen yıl da konumunu güçlendirmeyi başardı. 2016 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında birincilik ödülü alarak iddiasını kanıtlamıştı. Geçen 16 yılda da toplam olarak 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz ne kadar sevilen bir model olduğunu doğruluyor. Bu adetlerle Avrupa'nın en çok Superb sedan satan pazarları arasında yer aldık. Ayrıca Superb Sedan satışlarında dünyada birinci sırayı alarak büyük bir başarı elde ettik.

Yeni Superb ile D segmentinde daha iddialı olduklarını ifade eden Başar, “Superb için 2019 yılı hedefimiz 4 bin 100 adetti. İlk 9 ayda 2 bin 100 adet satış gerçekleştirdik. 170 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Superb'in getireceği motivasyon ile yıl sonuna kadar 2 bin adetlik daha satışa imza atıp, hedefimize ulaşacağımıza düşünüyoruz. Skoda olarak 2019 yılı hedefimiz ise, 13 bin 500 adetlik satış ile yüzde 4'e yakın pazar payına ulaşmak. İlk 9 ayda toplamda 8107 adetlik satış elde ettik. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Yeni Superb modelimizin getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte 2019 Türkiye binek otomobil pazarının 350-400 bin seviyesinde yılı kapatmasını öngörüyoruz“ açıklamasında bulundu.