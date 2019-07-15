Yeni Skoda Superb ne zaman Türkiye’de olacak?

İlk defa 2001 yılında dünya otomotiv pazarında satışına başlanan otomobilin bu ay 3. jenerasyonu tamamıyla tanıtıldı. İlk jenerasyondan itibaren tasarım, konfor, genişlik ve düşük kullanım maliyetleriyle adından söz ettiren Superb, üçüncü jenerasyonunda şarjlı hibrit versiyonuyla da satılacak.

Markanın en önemli modellerinden biri olan ve ülkemizde de oldukça tercih edilen Superb, hafif bir makyaj operasyonu geçirdi. Otomobilin farları, stopları, ön ve arka tamponları bu yenilenme operasyonundan en çok etkilenen bölümleri oldu. Farlar full led matrix teknolojisine kavuştu. Superb’in en önemli özelliklerinden biri olan tamamıyla açılan bagaj kapağı ve 625 litrelik bagaj hacmi, Superb’in yine öne çıkan özellikleri arasında.

Skoda ayrıca marka algısını artırmak için arka bagaj kapağı üzerindeki logoyu kaldırdı yerine Skoda yazısını getirdi.

Otomobilin içinde ise teknolojik yenilikler var. Gösterge tablosu tamamen dijital, multimedya ekranı yeni ve büyük, tam 9.2 inç. Ayrıca iç mekanı daha kaliteli gösteren krom detaylar da dikkat çekiyor. Opsiyonel ambiyans aydınlatmasının bir parçası olarak LED ışıklandırmalar, kapılar açıldığında zemine ‘ŠKODA' yazısını yansıtabiliyor.

Ayrıca yenilenen Superb'in kabininde kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, akıllı bagaj düzenleme sistemi ve bagaj alanında yatay hareketli bir bar ile esnek düzenleme sistemi yer alıyor.

Yenilenen Superb'de yeni 18 ve 19 inç alaşım jantlar, yeni renkler ve bir dizi yeni kişiselleştirme seçenekleri sunulacak.

Superb'de yeni güvenlik teknolojileriyle birlikte Skoda'da ilk kez kullanılan güvenlik özellikleri de sunuluyor. Öngörülü Hız Sabitleyici sistemin son versiyonu, camda yer alan kameradaki görüntünün anı sıra navigasyon sistemini de kullanarak hız sınırlamalarını önceden belirleyerek otomatik olarak aracın hızını ayarlıyor. Yeni Acil Durum Asistanı ise çoklu şeride sahip yollarda acil durumda aracı otomatik olarak güvenli bir şekilde yol kenarına alabiliyor. Skoda Superb'de aynı zamanda Yaya Koruma özelliğine sahip Ön Asistan da yer alıyor.

Ülkemize makyajlı Superb’in ilk etapta 1.6 TDI ve 1.5 TSI motorlu versiyonlar gelecek. 2 litre motora sahip olan Superb modelleri ise sipariş üzerine getirilecek. Otomobilin motor seçenekleri hakkında bilgi vermem gerekirse; Dizel motorlar arasında 120 HP'lik 1.6 litre TDI, 150 HP'lik 2.0 TDI ve 190 HP'lik 2.0 TDI seçenekleri yer alacak. Diğer yandan benzinli motor seçeneklerinde giriş seviyesinde 150 HP'lik 1.5 TSI, 190 HP'lik 2.0 TSI ve 272 HP'lik 2.0 TSI motorlar sunulacak. Otomatik şanzıman olarak ise 7 ileri DSG çift kavramalı tercih edilebilecek.

Superb Türkiye’de 2018 yılında 7700 adet satış gerçekleştirmiş. Skoda Türkiye’nin yeni otomobilden 2019 yılındaki beklentileri ise aylık 300 adetlik satış. Superb'in Türkiye için önemli bir model olduğunun altını çizen Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Skoda Superb bizim için oldukça önemli bir model. Türkiye pazarında her jenerasyonda giderek daha fazla sevilen Superb, markanın geldiği yüksek kalite ve ileri teknoloji seviyesini açıkça göstermektedir. Biz Superb'i markamız adına vitrin modelimiz olarak görüyoruz ve müşterilerimizin de beğenerek tercih etmesi bizi son derece mutlu ediyor.

2018'de gerçekleştirdiğimiz 7 bin 700 adetlik Superb satışı ile Avrupa pazarında en çok Superb satan dördüncü ülke olmayı başardık. Superb Sedan satışlarında ise birinci sırada yer alıyoruz.

Bu sene de sektördeki daralmaya rağmen bu yılın ilk 6 ayında 1646 adet Superb teslimatı gerçekleştirdik. 2019 ilk 6 ayında tüm sektörde yüzde 43,3‘lük daralma bizim de satışlarımızı etkiledi. Ancak yenilenen Superb ile bu başarının artarak devam etmesini hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.