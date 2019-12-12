200 milyon erkeği yakından ilgilendiriyor! Cinsel sağlığa yeni yaklaşım

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Özcan Şenmevsim, erkeklerin cinsel yaşamıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde 200 milyon erkeğin cinsel performans eksikliği yaşadığını, bu sayının giderek arttığını, cinsel performans kaybının stres, aşırı alkol ve sigara kullanımı, diyabet başta olmak üzere bazı hastalıklar gibi pek çok nedeni olmakla beraber temel nedenin testosteron eksikliği olduğunu belirten Medikal Estetik Uzmanı Dr. Özcan Şenmevsim, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron eksikliğinin genellikle otuzlu yaşlarda ortaya çıktığını, 40 yaş üstü 10 erkekten 7'sinin bu sorunu yaşadığını söyleyerek, bunun sonucunda cinsel performans kaybı yaşandığını söyledi.

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“KADINLAR İÇİN DE KABUS”

Testosteron eksikliği yaşayan erkeğin bu durumu eşinden gizlediğini geçici çözümlerle sorunu gidermeyi denese de sorunun ortadan kalkmaması nedeniyle eşler arasında güvensizlik yaşandığını belirten Şenmevsim, cinsel yetersizlik yaşayan erkeğin kendine olan güvenini kaybettiğini, iş yaşamının olumsuz etkilendiğini bütün bu psikolojik baskının ardından yaşanan gerginlik ve yetersiz cinsel birlikteliğin boşanmalarla sonuçlanabildiğini söyledi.

DOĞRULUĞU KANITLANMIŞ BİR YÖNTEM

Yerine koyma tedavisinin İtalya ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkede uygulanan, doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem olduğunu belirten Dr. Özcan Şenmevsim, yöntemin herhangi bir yan etkisinin olmadığını, sadece cinsel başarısızlık ya da cinsel olarak yetersizlik yaşayan erkeklerde değil mevcut performansını daha üst seviyeye taşımak isteyen erkeklerin de bu yöntemi tercih ettiğini söyledi. Dr. Şenmevsim, 2-3 ay kadar süren tedavide ilk olarak geniş bir check up ardından kişinin vücudunda hangi hormon ve enzim eksikse onu yerine koyduklarını ardından hastanın hayat kalitesinin ve cinsel performansının yükseldiğini ifade etti.

KALICI ÇÖZÜM SUNUYOR

Yöntemin cinsel performans eksikliğine kalıcı çözüm getirdiğini belirten Dr. Özcan Şenmevsim, “3 aylık tedavi sürecinde enjeksiyon tedavisi oluyor. Bu süreçte sadece testosteron ve enzimlere bakmıyoruz. Genel olarak hastanın check-up'ını yaparak lipid profiline, şekerine ve diğer değerlerine de bakıyoruz. Bunların dışında kanser taramalarını da yapıyoruz.” dedi.

SPOR YAPAN ERKEKLERE UYARI

Spor yapan erkekleri de bu konuda uyaran Özcan Şenmevsim, hastaların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Nasıl spor yapması gerektiğini söylüyorum. Çünkü günümüzde herkes Fitness'a gidiyor. Ama o kişinin orada yaptığı şeyler ona uygun olmayabilir. O yaptığı spor bilmediği bir enzimini de düşürüyor olabilir. Mesela sporlarda proteinler kişiye göre testosteronların düşmesinin de sebebi olarak test edilebilir. Yani kişi kaslarımı geliştireyim ve faydalı bir şeyler yapayım derken belki de cinsel hayatını olumsuz etkileyecek şeyler de ortaya çıkabilir. Hasta bunlardan haberdar olmayabilir” dedi.

3 AYLIK TEDAVİ SÜRECİ

Dr. Özcan Şenmevsim, “3 aylık sürede akut dönemi geçirmiş oluyoruz. Yöntem kişiye göre farklılık gösterebiliyor ancak tedavi sonrası her ay kontrollerin yapılması gerekiyor. Bazı hastalarda sağlıklı bir cinsel yaşam için enjeksiyon yapmaya devam edilebilir, bazılarına ise ‘size ömür boyu yeter' diyerek tedavi kesilebilir ve sadece jel ile ve hapa geçilebilir.” diye konuştu.