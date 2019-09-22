30’undan sonra erkekler nasıl beslenmeli?

“Toplumda maalesef her erkeğin andropozdan geçtiğine dair yanlış bir algı var” diyen Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, erkeklerin hormonal sistemi farklı olduğundan sadece yüzde 20'sinin andropoz süreci yaşadığının öngörüldüğünü belirtti. Üstay, yaşla birlikte azalan testosteron seviyesine karşı alınabilecek önlemler sıraladı:

Erkeklerde 30 yaşlarından itibaren testosteron her sene ortalama yüzde bir azalmaktadır. Uzun bir zamana yayılan bu süreç erkekleri hemen etkilemez. Fakat uzun vadede testosteronun azalmasıyla birlikte vücutta yağlanma (özellikle bel ve meme bölgelerinde), uyku sorunları, düşük enerji, fiziksel aktivitede azalma ve benzeri sorunlar görülebilir. Ama tüm bunlar sadece testosteron düşüklüğünden kaynaklanıyor demek yanlış olur çünkü farklı nedenler de bu değişikliklere sebep olabilir. Bundan dolayı andropoz tanısı koymak kolay değildir. Fakat şu bir gerçektir ki, 30'lu yaşlardan itibaren testosteronun düşmesiyle birlikte kas yoğunluğunda da azalma kesinlikle görülür. Azalan testosteron seviyeleri kalp damar hastalıkları açısından da bir risk faktörüdür. Aynı zamanda yüzde 33-50 arası Tip 2 Diyabet olan erkeklerde düşük testosteron görülmektedir. Yaş alan obez erkeklerde, obeziteye bağlı testosteron salınımının baskılandığı görülmüştür. Yani obezitenin, erkeklerde normalden fazla testosteron seviyelerinin düşmesine yol açtığı bazı bilimsel çalışmalarda vurgulanmaktadır. Bundan dolayı düzenli fiziksel aktivitenin yanında beslenme önerilerini dikkate almakta fayda vardır:

1. Yeterli protein tüketin

2. Alkol tüketimi varsa azaltın

3. D vitamini seviyelerinizi kontrol ettirin. Yeterli derecede güneşe çıkmıyorsanız ve seviyeleriniz düşük ise muhakkak doktorunuza danışarak D vitamini takviyesi alın. Bazı çalışmalarda D vitaminin testosteron seviyelerini yükselttiği görülmüştür.

4. Çerez tüketin

5. Çinko seviyeleriniz düşük ise çinko açısından yüksek gıdalar tüketin (deniz mahsülleri, düşük yağlı kırmızı et, baklagiller gibi). Gerekiyorsa doktorunuza danışarak takviye kullanın.

6. Şekerden uzak durun

7. Vücutta kalsiyum, çinko ve D vitaminleri senkronize şekilde hareket ederler. Kalsiyum seviyelerinizi de muhakkak kontrol ettirin. Kalsiyum açısında yüksek olan koyu yeşil gıdaları, az yağlı süt ürünlerini tercih edin.

8. Akdeniz tipi diyeti yaşam tarzı haline getirin.

9. Hatırlayın; Çocuklar ebeveynlerini rol model olarak alırlar. Siz ne kadar sağlıklı beslenir ve sağlıklı bir yaşam sürerseniz onlar da benzerini uygulayacaktır.

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