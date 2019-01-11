Aile hekimliğinde rapor çılgınlığı bitiyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun (AHEF) dile getirdiği, aile hekimlerinin iş yükü artıran sağlık raporları konusunda bir düzenlemeye gidildi. Buna göre artık Sağlık Bakanlığı onayı olmaksızın hiçbir kurum kendi inisiyatifiyle rapor belirleyip aile hekiminden talep edemeyecek.

Aile Hekimlerinin asıl görevlerinin yapılmasının önüne geçen sağlık raporu taleplerine Sağlık Bakanlığı müdahale etti. Aile hekiminden istenen rapor çeşidi 400'ü geçiyordu. Artık Sağlık Bakanlığının onayı olmaksızın hiçbir kurum kendi inisiyatifiyle rapor belirleyip aile hekiminden talep edemeyecek.

Türkiye'de bebeğinden yaşlısına, tüm yaş grupları ile temas halindeki tek meslek olan Aile Hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve koruyucu sağlık hizmetlerinde çok büyük öneme sahip. Ancak Aile Hekimleri sürekli artan iş yükleri ve kendilerinden talep edilen sayısı 400'ü bulan raporlar sebebiyle mesleklerini yapamaz hale gelmişlerdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF'in konuyu gündeme getirmesi ile Sağlık Bakanlığı konuya müdahale etti. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan uzman heyet ile Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Ankara'da bir araya gelerek konuyu detaylıca görüştüler.

SEK SEK OYNAYABİLİR RAPORLARI TARİHE KARIŞIYOR

Toplantıda alınan karara göre bundan böyle Sağlık Bakanlığı mevzuatında olmayan hiçbir konu için Aile Hekimlerinden rapor talep edilemeyecek. İş, okul, kurs ve benzeri sebepler için rapor ihtiyacı olması durumunda Kurumlar önce taleplerini Sağlık Bakanlığına iletecek. Sağlık Bakanlığının raporlar ile ilgili mevzuatına göre süreç ilerletilecek.

Konuyla ilgili konuşan AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, gelinen noktanın umut verici olduğunu söyleyerek şunları ifade etti. “Ülkemizde maalesef son yıllarda rapor konusu içinden çıkılamaz bir hale geldi. Konu her ne olursa olsun, Aile Hekimlerine gidiliyor ve uzmanlıkları olsun olmasın, onlardan rapor yazmaları talep ediliyor. Bu raporlar içerisinde neden istendiği ve hekim olarak neye bakılacağı bilinmeyen onlarca çeşit rapor da var. Çilingir Kursuna Gidebilir, Satranç Oynayabilir, Makedonya'da öğrenci olabilir ya da öğrenci için sabahçı olamaz raporu gibi. Tabi bunlar arasında aile sağlığı merkezlerinde düzenlenemeyecek kadar ince detayları olan, muayenenin tamamının gerçekleştirmek için merkezlerimizde bulunmayan tıbbi gereçlere ihtiyaç duyulan ehliyet raporları gibi ciddi raporlar da var. Aile Hekimlerimiz mesleklerindeki birçok sıkıntı ile mücadele ederken, bu rapor çılgınlığı onların mesaisinin %30'unu alıyor ve hastalarına zaman ayırmasının önüne geçiyorken bir yandan, diğer yandan da vatandaşımızın önüne rapor adı altında çıkartılan bürokratik engeller çoğu zaman can sıkıcı oluyor.. Sağlık Bakanlığımızın konuya müdahale etmesi son derece umut verici. Yaptığımız toplantıda konuyu detaylıca kendilerine sunduk. Onlar da gerekenin yapılacağını ifade ettiler. Dileriz hekimlerimizi çalışamaz hale getiren bu rapor konusu kısa sürede çözüme kavuşmuş olacak” dedi.