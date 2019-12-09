Resmi istatistiklere göre, ülkemizde her yıl 25-30 bin arasında yeni hastaya akciğer kanseri tanısı konuluyor. Hastalığın çoğu vakada sinsi bir şekilde ilerleyip geç belirti vermesi, tedaviyi zorlaştıran en önemli sebeplerden biri olarak ortaya çıkıyor… Peki bu hastalıktan ne zaman şüphe edilmeli? İşte yanıtı…

KİMLER RİSK ALTINDA?

Sigara ve tüm diğer tütün ürünü kullanan kişiler, elektronik sigara içenler, şehirlerde ve endüstriyel alanlarda hava kirliliğine maruz kalan herkes akciğer kanseri açısından risk grubu içinde yer alıyor. Hastalık sinsi ilerliyor. Çünkü akciğerler, göğüs kafesi içinde içleri hava dolu büyük bir organ olduğu için tümörler içinde kolaylıkla büyüyor. Bu tümörlerin bir bulgu vermesi için göğüs duvarı veya göğüs içindeki yapılarla komşuluk göstermesi gerekiyor. Bu sürece gelene kadar da tümörler hızla büyüyor.

ÖKSÜRÜĞE DİKKAT EDİN

Akciğer kanserinin 8 önemli işareti şöyle:

1- Akciğer kanserinin en sık belirtisi öksürüktür. Ancak sigara içen herkeste öksürük görülebildiği için bu kişilerde öksürüklerin niteliğindeki değişmeler (balgamlı olmaya başlaması, daha sık olması gibi) mutlaka ciddiye alınmalıdır.

2- Geçmeyen göğüs ve kol ağrısı

3- Nefes darlığı

4- Kilo kaybı

5- Kanlı balgam

6- Geçmeyen ses kısıklığı

7- Boyun ve yüz bölgesinde şişlikler

8- Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları gibi şikayetler görüldüğü takdirde vakit kaybetmeden bir hekime başvurulmalı.

EVDE SİGARA İÇİLİYORSA

Akciğer kanseri genellikle orta yaşa gelen veya orta yaşı biraz daha geçmiş kişilerde daha sık görülüyor. Burada en önemli sebep, hastalığın sigarayla olan ilişkisidir. Sigaranın kansere sebep olması için uzun yıllar geçmesi gerekir. Sigaraya başlama yaşı göz önüne alındığında bu doğal bir durumdur. Erken yaşlarda görülen kanser olgularında birtakım genetik özellikler de söz konusu olabileceği gibi, erken yaşlarda başlayan maruziyet, yetiştiği evde sürekli sigara içen kişilerin olması önemli faktörler olabilir.

İŞTE SEBEPLERİ

Diğer tüm kanser tiplerinde olduğu gibi yaşam tarzı ve beslenme akciğer kanseri gelişiminde de en önde gelen nedenler arasında yer alıyor. Hareketsizlik, yüksek kalorili yemek ve bunun gibi faktörler, akciğer kanserini tetikleyebiliyor. Ayrıca sigara, şehirlerdeki hava kirliliği, endüstri bölgelerinde maruz kalınan kimyasal maddeler de akciğer kanseri gelişiminde rol oynuyor. Akciğer kanserinden korunmanın birinci koşulu, tütün ve tütün ürünlerinden sakınmaktır. Bunun dışında, dengeli beslenme, kilo kontrolü ve hareketli bir yaşam tarzı büyük önem taşıyor.