Sıklıkla 35-60 yaş arasındaki insanlarda fakat daha sıklıkla kadınlarda ortaya çıkan anevrizma hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Anevrizma nedir? Anevrizma nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

ANEVRİZMA NEDİR?

Anevrizma, arter duvarındaki zayıflığın neden olduğu bir arterin balon gibi genişlemesidir. Anevrizmalar çeşitli arterleri etkiler. En önemli anevrizmalar beyni ve kalbi besleyen arterleri etkiler. Aort anevrizması vücudun ana arterini etkiler.

Anevrizmaların çoğu semptom göstermez ve tehlikeli değildir. Ancak, en şiddetli aşamalarında, bazıları parçalanabilir ve hayatı tehdit edici iç kanamaya neden olabilir.

Bir anevrizma gelişimi ve yırtılma riski bireyler arasında değişmektedir. Anevrizmalar sıklıkla 35-60 yaş arasındaki insanlarda fakat daha sıklıkla kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Sigara içmek ve yüksek tansiyon anevrizma gelişimi için önemli risk faktörleridir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde anevrizma görünse de, en yaygın olanları şunlardır:

– beyin

– aort

– bacaklar

– dalak

ANEVRİZMA NEDENLERİ

Anevrizmaların nedenleri bazen bilinmemektedir. Bazıları doğuştan olabilir. Aort hastalığı veya yaralanma ayrıca anevrizmaya da neden olabilir. Anevrizmanın bilinen diğer nedenleri ise şunlardır:

– Yüksek tansiyondan kaynaklanan ani beyin basıncı,

– Beyindeki kan oranını yükselten ani duygu değişimleri,

– Aşırı ilaç, kokain veya uyuşturucu kullanımı,

– Doğuma giren bir kadının aşırı derecede ıkınması,

– Damar iltihaplanması (enfeksiyon)

– Sigaradaki nikotinin beyin damarlarını genişletmesi gibi nedenler anevrizmanın oluşmasına ve patlamasına neden olur.

ANEVRİZMA BELİRTİLERİ

Anevrizmalar uzun yıllar boyunca yavaşça gelişebilir ve sıklıkla semptomları yoktur. Derinin yüzeyinin yakınında meydana gelen bir anevrizma ağrılı olabilir ve bir zonklama ile şişliği içerebilir.

Anevrizma hızla genişlerse veya yırtılırsa, semptomlar aniden gelişebilir ve şunları içerebilir:

– Ağrı

– Nemli bir cilt

– Baş dönmesi

– Mide bulantısı ve kusma

– Hızlı kalp hızı

– Şok

– Düşük kan basıncı

– Göz kapağında ani düşüklük oluşumu

Doktorunuz anevrizmayı teşhis etmek için anjiyogram, BT taraması veya ultrason testi kullanabilir.

ANEVRİZMA TEDAVİSİ

Tedavi tipik olarak anevrizmanın yeri ve tipine bağlıdır.

Örneğin, göğsünüzdeki ve karnınızdaki zayıf bir damar bölgesi için, endovasküler stent greft adı verilen bir ameliyat gerekebilir. Bu minimal invaziv prosedür, geleneksel açık ameliyatlarda seçilebilir, çünkü hasar görmüş kan damarlarının onarılmasını ve güçlendirilmesini içerir. Bu prosedür aynı zamanda enfeksiyon, yara izi ve diğer problemleri de azaltır.

Diğer tedaviler, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü tedavi eden ilaçları içerebilir. Bazı beta-bloker tipleri ayrıca kan basıncını düşürmek için de verilebilir. Kan basıncınızı düşürmek, anevrizmanın yırtılmasını engelleyebilir.

ANEVRİZMAYI ÖNLEME

Bol miktarda meyve, tam tahıl ve sebze içeren sağlıklı bir diyet yemek, bir anevrizmanın oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Doymuş yağ ve kolesterolü düşük et ve kümes hayvanları da protein için iyi seçeneklerdir. Düşük yağlı süt ürünleri de faydalıdır.

Düzenli egzersiz, özellikle kardiyo, sağlıklı kan dolaşımını ve kalbin, arterlerin ve diğer kan damarlarının kan akışını teşvik edebilir.

Tütün ürünleri kullanıyorsanız hemen bırakmalısınız. Tütün kullanımının ortadan kaldırılması, anevrizma riskinizi azaltabilir.