Anne olma şansını artıran yöntem: PRP

HABER/NAZAN DOĞANER HALICI

Prof. Dr. Bülent Tıraş, kariyer uğruna anne olmayı erteleyen ya da erken menopoza giren kadınların PRP yöntemiyle çocuk sahibi olabileceğini belirtti.

‘Yenileme ve Gençleştirme' özelliği olan ve PRP (Platelet Rich Plasma- Trombositten Zengin Plazma) adı verilen yöntem, sağlık alanında ilk olarak 1980'li yıllarda açık kalp cerrahisinde kullanıldı. Bu yöntemi daha sonra diş hekimleri çene eklemi ameliyatlarında, ortopedistler eklem onarımında, plastik cerrahlar yüz gençleştirmede, dermatologlar da saç dökülmesinde yıpranmış dokuların onarılması amacıyla uyguladı. Kadın ve üreme sağlığı alanında ilk klinik çalışmayı ise Yunan doktorlar Konstantinos Pantos ve Kostas Sfakianoudis 2016 yılında Avrupa Üreme Sağlığı Kongresi'nde sundu.

BAŞARILI SONUÇLAR ALINIYOR

PRP yöntemini ülkemizde Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanları Prof. Dr. Bülent Tıraş, Doç. Dr. Yiğit Çakıroğlu ve ekibi; bir yıldır tüp bebek tedavisinde başarıyla uyguluyor. “Menopoza girmiş 40 yaş üzeri ve erken menopoz tanısı almış 30 yaş altı hastaların; PRP sonrası bir kısmı birinci ay sonunda bir kısmı da ikinci ay sonunda kendiliğinden gebe kaldı” diyen Prof. Dr. Tıraş, bu konuda şu açıklamaları yaptı:

YUMURTALARI GENÇLEŞTİRİYOR

Tüp bebek tedavisinin başarılı olması için iki önemli etken var; 1-Kaliteli embriyoyu elde etmek, 2-Embriyonun transfer edileceği rahmin sağlıklı olması. Embriyo oluşturmak için yumurtaya ihtiyaç vardır. PRP işleminde amaç; hiç ya da çok az yumurtası kalmış kadının rahmindeki yumurta hücrelerinin yenilenmesi, gençleştirilmesi ve uyuyanların uyandırılmasıdır. Bu yöntemle regl döneminde yapılan ultrason muayenesinde normalde yumurtalıklarda var olup, ultrasonografik olarak görüntülenemeyen ve klasik yumurta büyütücü ilaçlarla büyüme eğiliminde olmayan yumurta adaylarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. İkinci ayın sonunda bu yumurta adaylarının büyüme sürecinin ultrason kontrolünde görüntülenebilir hale gelmesiyle tüp bebek tedavisi uygulanma şansı elde edilebilir.

KAÇ KEZ DENENEBİLİR?

Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların şansını artıran bu yöntem, en fazla 4-6 ay ara verilerek 2-3 defa uygulanabilir. Bu yöntemle ön hazırlık yapıldıktan sonra 2-4 ay beklenir. Ardından çift için hazırlanan özel tedavi programıyla tüp bebek programına başlanır.

KİMLERE UYGULANMAZ?

*Aile öyküsünde yumurtalık kanseri olan;

*Daha önce iki taraflı yumurtalık cerrahisi geçiren;

*Yumurtalık hacmi çok küçük olan;

*Kanama eğilimi olan hastalara bu yöntem kesinlikle uygulanmamalıdır.