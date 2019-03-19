Sebebi tam olarak bilinmeyen ancak genetik ve çevresel nedenlerden kaynaklanan atopik dermatit hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Atopik dermatit (egzama) nedir? Atopik dermatit nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

ATOPİK DERMATİT (EGZAMA) NEDİR?

Atopik dermatit (AD), kuru, kaşıntılı cilt ile karakterize kronik bir cilt hastalığıdır. AD genellikle daha geniş cilt koşulları grubuna atıfta bulunan bir kelime olan egzama olarak adlandırılır. “Dermatit” derinin durumunu ifade eder ve “atopik” alerjik reaksiyonların neden olduğu hastalıklarla ilgilidir.

Atopik dermatit tipik olarak çocuklukta başlar, genellikle bebeklik döneminin ilk altı ayında. Yaygın bir egzama şekli olmasına rağmen, şiddetli ve uzun ömürlüdür.

Egzama bulaşıcı değildir, kesin sebebi bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel nedenlerden kaynaklanır. Atopik dermatit beraberinde saman nezlesi ve astımı da geliştirebilir.

Atopik dermatit için herhangi bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak tedaviler ve kişisel bakım önlemleri kaşıntıyı hafifletebilir.

ATOPİK DERMATİT TÜRLERİ

Tüm egzama türleri kaşıntı ve kızarıklığa neden olur, ancak AD en ciddi ve kronik egzama türüdür. Diğer egzama türleri şunlardır:

– El egzaması

– Sadece cilt belirli maddelerle temas ettiğinde ortaya çıkan kontakt dermatit

– Didrotik ekzama, yalnızca parmaklarda, avuç içi ve ayak tabanlarında bulunan kabarık bir egzama şekli.

ATOPİK DERMATİT BELİRTİLERİ

AD’nin primer semptomu genellikle kırmızı döküntüye dönüşen kuru, kaşıntılı cilttir.

Atopik dermatit çeşitli yaş dönemlerinde farklı klinik özellikler göstermektedir.

Atopik dermatit ayrıca anksiyete (kaygı bozukluğu) ve depresyon gelişimine yol açabilmekte ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bebeklerde belirtiler şunları içerebilir:

– Kuru, kaşıntılı, pullu cilt

– Kafa derisi veya yanaklarda döküntü

– Kabarmış ve sızan döküntüler

Bu semptomları olan bebekler, kaşıntılı cilt nedeniyle uyumakta zorluk çekebilir. AD’li bebekler ayrıca kaşımanın sebep olduğu çizilmelere karşı cilt enfeksiyonları geliştirebilir.

Çocuklarda belirtiler şunları içerebilir:

– Dirsek, diz veya her ikisinde kırışıklıklar

– Döküntü olan bölgede pullu lekeler

– Hafif veya kararmış cilt lekeleri

– Ciltte kalınlaşma

– Aşırı kuru ve pullu cilt

– Özellikle göz çevresi ve boyundaki kızarıklıklar

ATOPİK DERMATİT NEDENLERİ

Sağlıklı bir cilt nem tutmaya yardımcı olur ve sizi bakterilerden, tahriş edici maddelerden ve alerjenlerden korur. Atopik dermatit, cildin bu korumayı sağlama yeteneğini etkileyen bir gen varyasyonu ile ilgilidir. Bu, cildinizin çevresel faktörlerden, tahriş edici maddelerden ve alerjenlerden etkilenmesini sağlar.

Atopik Egzama’yı tetikleyen başlıca faktörler:

– Cilt kuruluğu

– Alerjenler (Ev tozu akarları, hayvan tüyü, polenler, küf vb gibi)

– Bazı gıdalar (Yumurta, inek sütü, buğday, soya, fındık, fıstık vb gibi)

– Enfeksiyonlar (Bakteri, mantar, virüs vb gibi)

– İrritan maddeler (Sabun, parfüm, yünlü giysiler vb gibi)

– Kimyasal maddeler (Deterjan, kozmetik vb gibi)

– Düşük nem oranı

– Sıcak hava ve terleme

– Stres, psikolojik faktörler

– Uzun süren sıcak duş ya da banyo

ATOPİK DERMATİT TEDAVİSİ

Atopik dermatit için bilinen bir tedavi yoktur. Bazen kendiliğinden iyileşir, bazense ömür boyu devam edebilir. Doğru tedaviyi bulmak kaşıntı ve rahatsızlığı azaltmak için önemlidir. Cildi sakinleştirmek stresi azaltır ve cilt enfeksiyonlarına yol açan aşırı kaşımayı (çizilme) önler.

En iyi koruyucu önlem cildi nemlendirmektir. Bu, cilt bariyerinin işlevini geliştirir. Daha sağlıklı cilt daha az iltihaplanır ve alerjenlere ve tahriş edicilere karşı daha iyi bir koruma sağlar.