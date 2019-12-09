Baki Can’ın desteksiz yürümesi için gerekli 100 bin lira toplandı

Baki Can’ın babası Adnan Sarsılmaz, ameliyat için gerekli paranın toplandığını kaydetti.

Ameliyatın İzmir’de özel bir hastanede gerçekleşeceğini belirten Sarsılmaz, “Bizlere bu süreçte destek veren Haluk Levent başta olmak üzere, Ahbap üyelerine ve herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah oğlum ameliyattan sonra sağlığına kavuşacak.” dedi.

Ortaklar Mahallesi’nde yaşayan Melike ve Adnan Sarsılmaz çiftinin 4 çocuğundan biri olan Baki Can’a, nöropatik mesane hastalığı teşhisi konmuştu. Çocuğun ameliyatı için Aydın Valiliği izniyle kampanya başlatılmıştı. AA