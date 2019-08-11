Bayramda ‘Tatil Kalbi Sendromu’na dikkat!

Türkiye'de adı pek duyulmayan bir hastalık olan Tatil Kalbi Sendromu, özellikle uzun tatil dönemlerinde hayati tehlike yaratıyor… İngilizce'de ‘Holiday Heart Syndrome' olarak geçen bu sendrom aslında 40 yıldır literatürde yer alıyor. Hastalık; daha önce hiç kalp şikayeti olmayan bir kişinin kalbinde, tatilde aşırı yiyecek ve alkol tüketilmesi nedeniyle ciddi ritim bozukluğu görülmesi anlamına geliyor.

NASIL BELİRTİ VERİYOR?

Tatil Kalbi Sendromu'nda ritim bozukluğunun dışında bayılma, bilinç kaybı gibi şikayetler de ortaya çıkıyor. Bu sendrom, tek başına ölümcül bir sendrom değildir. Ancak buna eşlik eden baş dönmesi, nefes almada zorluk, göğüste baskı hissi, bayılma, bilinç kaybı, çarpıntı gibi durumların görülmesi tehlikeli olabilir. Durum kalp yetmezliği veya felce kadar gidebilir.

NELERE YOL AÇIYOR?

Tatilde beslenme düzenimiz bozuluyor. her zaman yediğimizden daha fazla yemek yemek, aşırı alkol tüketmek kandaki

serbest yağ asitlerinin artmasına neden olarak kalpte ani ve sebepsiz ritim bozukluğuna sebep oluyor. Yaşanan ritim bozukluğu, daha çok kalbin kulakçıklarının ritmini kaybetmesi durumudur. Alkol kullandıktan sonra ilk 48 saat içerisinde Tatil Kalbi Sendromu etkileri görülür. Ancak bırakıldıktan sonra durum düzelir. Hastalığa ‘Tatil Kalbi' adının verilmesinin sebebi de tatildeyken insanların normalden fazla yiyecek ve içki tüketmesidir. Tatil Kalbi Sendromu nedeniyle hastaneye başvuran kişilerde olayın üstünden iki gün geçtikten sonra kalple ilgili yapılan tetkikler genellikle temiz çıkıyor.

KALP KRİZİNE BENZİYOR MU?

Bu sorunda kalple ilgili bir bulguya rastlanmıyor. Damar tıkalı değil, kalp kapağı bozuk değil, kalp yetmezliği yok ama kalp krizini taklit eden belirtiler gösteriyor. Kalbin ritim hücreleri tıpkı elektrik hattı gibi işliyor. Ritim hücrelerinin mekanizmasının işlemesini sodyum, potasyum, kalsiyum gibi bir takım elementler sağlıyor. Aşırı alkol tüketimi bu elementlerin dengesini değiştirerek kalbin ritmini bozuyor. Kalpte ritim bozukluğu önemli bir semptomdur. Bu tür çarpıntılar her zaman selim çarpıntılar değildir. Ritim bozukluğu devam ederse kalp içerisinde pıhtı oluşumuna sebep olur. O pıhtı da beyne atar ve inme olur. Bu nedenle devam eden bu ritim bozukluklarının tedavisinde çok kuvvetli kan sulandırıcılar kullanılıyor. Bu yüzden ritim bozukluğunun geçici mi, yoksa kalıcı mı olduğunu iyi tespit etmek gerekiyor.