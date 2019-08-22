Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı.

İdrar yolu enfeksiyonu tanısıyla Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 75 yaşındaki Cevdet Uz’un beyin ölümü gerçekleşti.

Uz’un ailesinin onayıyla bağışlanan karaciğerinin Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbreklerin ise Acıbadem Bursa Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Gülten, şöyle konuştu:

“Maalesef bir acı meydana geliyor ama peşinden de insanları kurtaracak bir eylem gerçekleşiyor. Herkese böyle ölüm nasip olsun. Böbrek aldık, biz değerlendireceğiz. Önce testlerden geçecek. Kullanılıp kullanılamayacağı tespit edilecek. Ondan sonra da uygun hastalar aranacak, hastalar çağrılacak ve onlara da başka testler uygulandıktan sonra uygun bir vakaya nakil olacak, hayat kurtaracak.”

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Emre Merter Mart da organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Cevdet Uz’un yakınlarına teşekkür etti.

AA