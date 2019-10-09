Burun akıntısı, beyin omurilik sıvısı çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan 34 yaşındaki Çise Atlas, yıllar önce burun ameliyatı geçirdi. Burun ameliyatından yıllar sonra ise doğum yapan Atlas´ın doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başladı. Birçok farklı hastaneye giden ve her seferinde alerjik akıntı teşhisi tedavisi uygulanan kadının şikayetleri geçmedi. Bir yılın sonunda yapılan tetkiklerde Çise Atlas´ın omurilik zarında yırtık teşhis edildi, akıntının ise beyin omurilik sıvısı olduğu belirlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi´nde Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucu Prof. Dr. Ferhat Erişir başkanlığındaki ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi.

BURUN ZARINDAKİ İNCELME DOĞUM SIRASINDA YIRTILMIŞ OLABİLİR

Prof. Dr. Ferhat Erişir, kaza, travma, buruna alınan darbe ve operasyonlarda yaşanan komplikasyonların beyin omurilik zarında yırtığa neden olabileceğini belirterek, “Çise Atlas uzun yıllar önce burun ameliyatı geçirmiş, burun ameliyatından yıllar sonra doğum yapmış. Burun ameliyatında gerçekleşme ihtimali bulunan komplikasyona bağlı olarak zarda meydana gelen incelme, doğum sırasında meydana gelen basınçla birleşince, beyin zarının yırtılmasıyla sonuçlanmış olabilir. Sonrasında hastada burundan yavaş yavaş ve damla damla sıvı gelmeye başlayabilir” dedi.

SÜREKLİ BURUN AKINTISI OLANLAR DİKKAT

`Doğru teşhis ve tedavi gerçekleştirilmeseydi, hastanın menenjitle mücadele etmesi kaçınılmaz olacaktı´ diyen Prof. Dr. Ferhat Erişir, “Beyin omurilik sıvısı, beyinde bulunan ve günde bir bardak kadar salgılanan ve hergün yenilenen beyin omurilik sıvısının, insanları travmalara karşı korur. Teşhis ve tedavi arayışları ile geçen bir yıllık süre zarfında Çise Atlas´ın sıvı kaybı yaşaması ve beynin dış ortama açık olması nedeniyle menenjit geçirme ihtimali söz konusu olacaktı. Su formunda sürekli burun akıntısı şikayeti olan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir” uyarısında bulundu.

TEDAVİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hastanın beyin tabanına burun içinden yama uygulayarak tedaviyi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ferhat Erişir, şu detayları paylaştı:

“İşlem sırasında endoskopik kameralarla burun içine girilip hastanın kafa tabanına doğru ilerlendi. Burada beyin tabanına yama uygulanmak suretiyle delik kapatıldı. Bu durumdaki hastalarda şiddetli baş ağrısı olmakta, hatta ameliyat sonrası kısa bir süre baş ağrısı da devam edebilmektedir. Teşhis ve tedaviye geç kalındığı durumlarda ise burun içindeki mikroplar beyine karışıp hastanın menenjit geçirmesine sebebiyet vermekte, bu durum da hastanın hayatına mal olabilmektedir. Hastanemizde gerçekleştirilen operasyon sonrası hastanın burun akıntısı ve baş ağrıları kendiliğinden geçmiş, hayati risk teşkil edebilecek tüm sorunlar ortadan kaldırılmıştır.”

DHA