Çanakkale organ bağışında Türkiye birincisi

Çanakkale, 2018 yılında organ naklinde Türkiye birinciliğine yükseldi.

2018 yılında 38 pmp (milyon nüfus başına düşen organ bağışı oranı) oranı ile Türkiye’de en yüksek rakama ulaşıldığı bilgisini veren Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, “ilimiz 2018 yılında milyon nüfus başına 38 pmp oranına ulaşarak bu konuda birçok gelişmiş ülkelerin oranlarını yakaladı. 2018 yılı sonu itibariyle 30 beyin ölümü ile 19 donör sayısına ulaşan ilimiz 530 bin 417 olan il nüfusuna nazaran yapılan hesaplamada Türkiye'de ilk sıradadır. Çanakkale'nin de arasında bulunduğu Bursa, Balıkesir, Bilecik, Düzce ve Yalova illerinden oluşan Bölge Koordinasyon Merkezleri olarak da 24.1 pmp oranıyla Türkiye birinciliğini korumaktayız “diye konuştu.

Organ bağışını artırmak adına pek çok çalışmalar yürüttüklerini belirten Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, “2018 yılı itibariyle 1 milyon kişideki organ bağışı oranı değerlendirildiğinde gerek il, gerekse bölge çapında ilk sırayı alarak Avrupa ülkelerinin standartlarını yakalamış bulunmaktayız. Birimimizin çalışmaları ve vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda göstermiş oldukları hassasiyet sayesinde yaşama umudu organ nakline bağlı olan birçok hasta, nakil olarak sağlığına kavuşmuştur. Yapmış oldukları fedakarca çalışmalarından dolayı Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Birimimizi tebrik ediyorum” dedi.

İHA