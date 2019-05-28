Endometrioma olarak da bilinen çikolata kisti, yumurtalıklardaki çeşitli kist tiplerinden biridir. Aşırı vajinal kanama, bacaklarda ağrı hissi, adet döngüsü sırasında karın bölgesinde kramplar, ağrılı bağırsak hareketleri gibi semptomlar gösteren Çikolata kisti (Endometrioma) nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik…

ÇİKOLATA KİSTİ (ENDOMETRIOMA) NEDİR?

Çikolata kisti (Endometrioma), endometrial doku (uterus duvarının iç tabakasını oluşturan mukoza) yumurtalıklarda çoğaldığında oluşan bir kist türüdür. Üreme yıllarında kadınları etkiler ve adet ile ilgili kronik pelvik ağrıya neden olabilir. Çikolata kistleri, genellikle koyu, kırmızımsı kahverengi kanla doludur.

ÇİKOLATA KİSTİ BELİRTİLERİ

Çikolata kistinin en sık görülen semptomlarından bazıları şunlardır:

– Adet döngüsü sırasında karın krampları / şişmesi

– Anormal kanama / lekelenme

– Ağrılı dönemler

– Aşırı vajinal kanama

– Bacaklarda ağrı hissi

– Bel ağrısı

– Sırt ağrısı

– Kasıklarda kronikleşmiş ağrı

– Koyu renkli vajinal akıntı

– Tuvalete giderken ağrılı bağırsak hareketleri

– Cinsel ilişki sırasında ağrı

– Bükme ve germe gibi egzersizler sırasında ağrı

– Bazı kadınlarda kısırlık

ÇİKOLATA KİSTİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Herhangi bir endometrioma veya çikolata kisti belirtilerinden herhangi birine sahipseniz, jinekologunuz tıbbi kayıtlarınıza bakarak, semptomlarınız hakkında bilgi alarak ve bir pelvik muayene yaparak durumu teşhis edebilir. Bazı kistler pelvik muayenede hissedilecek kadar büyük olsa da, çoğu küçüktür ve klinik muayene ile tespit edilemez. Bazen bir transvajinal ultrason, röntgen veya kan testi de yapılabilir.

ÇİKOLATA KİSTİ TEDAVİSİ

Adet kanının birikmesi kist gelişimine ve diğer sağlık koşullarına yol açar. Adetin kesilmesi, kistlerin boyutunu ve bu tip hastalıkların semptomlarını azaltabilir. Bu amaçla farklı hormonlar kullanılır. Oral kontraseptif haplar (OCP’ler), enjeksiyon progesteron, Danazol ve GnRH analogları adet görmeyi durdurmak için kullanılır. Tüm OCP’ler arasında en ucuz ve kullanışlı ilaçtır. GnRH analogları en etkili ve pahalı ilaçtır. Uzun süre devam eden GnRH analoglarının kullanımı sıcak basması gibi menopoz semptomlarına neden olur.

Büyük bir kist ve ciddi belirtiler durumunda, adezyon ve sistektomi şeklinde cerrahi tercih edilen tedavi yöntemidir. Cerrahi laparoskopi veya laparotomi ile yapılabilir. Laparoskopi endometriozis için altın standart tedavi yöntemidir ve uzmanlık gerektirmektedir. Ciddi endometriozisde, adeziyoliz ve sistektomi gibi konservatif cerrahi bile hastalığı tedavi edemez. Eğer hastanın yaşı 35’ten fazlaysa, yumurtalıkların ve uterusun çıkarılması hastalığı tamamen iyileştirebilir. Kist (yumurtalıkların) gelişme kaynağı kaldırıldığı için tüm semptomları da geri alır.

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