‘Hastayı görmeden ilaç yazamam’ dedi. 10 kişi dövdü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No’lu Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na gelen B.K. isimli kadın, hasta kocasına ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.’nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na yeniden saldırdı.

Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu

Yoğurtçuoğlu’nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk’ün yanında bulunan Sosyal Bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk’e de saldırdı. Başına darbe alan Türk’ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Ali Türk

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından, Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan Yoğurtçuoğlu ve Türk’ün tedavileri ise Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapıldı.

‘HEPİMİZİ DARP ETTİLER’

Yaşadıkları durumla ilgili konuşan Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, “Olay, kocası için ilaç yazdırmak isteyen bir hastaya bunun usulsüz olduğunu söylememle başladı. Daha sonra kocası geldi ve ileri geri konuşmaya başladı. Sonra da saldırdı. Kendisini gönderdik ve ama sonra daha kalabalık şekilde geri geldiler. Beni, mesai arkadaşlarımı, kavgayı ayırmak isteyenleri, hepimizi darp ettiler” dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA