Herkes bunu arıyor: Sigara nasıl bırakılır?

Temmuz ayında gelen ÖTV zammından sonra sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Türkiye’de sigara satan iki büyük grup sigaralarına 3 TL zam yaptı. Türkiye’de satılan dünyaca ünlü markaların sigara paketlerinin fiyatı 18 liraya yükseldi.

VATANDAŞ SİGARAYI BIRAKMANIN DERDİNE DÜŞTÜ

Sigaraya yapılan fahiş zamlardan sonra tiryakiler de ‘Sigarayı nasıl bırakırım’ın derdine düştü. Akıllı telefonların sanal mağazalarında “Sigara bırakma” programları indirme rekoru kırdı.

Dün akşam saatleri itibariyle ile en çok indirilen program olan ‘Sigarayı bırakma’ bugün de dijital dünyanın zirvesindeki yerini korudu.

PROGRAMLARDA NELER VAR?

Cep telefonları için üretilen sigarayı bırakma programları, genel olarak; tiryakilerin adet olarak sigara içme sayısını günden güne ‘sıfır’a indirmeyi öngörüyor.

SADECE PROGRAMLARA MUHTAÇ DEĞİLSİNİZ

Ancak sigarayı bırakmak için sadece dijital programlara mahkum değilsiniz. Yeşilay’dan, Sağlık Bakanlığına kadar birçok kurum ve dernek sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler için hizmet veriyor.

ALO 171

En çok rağbet gören ve ‘başarı’ kaydeden ise Sağlık Bakanlığının Alo 171 sigara bırakma danışma hattı. Ücretsiz servis veren bu üç numarayı çevirdiğinizde ya da internet sitesine girdiğinizde, dumansız bir hayata ilk adımı atmış oluyorsunuz.

ŞİMDİYE KADAR 53 BİN KİŞİ BAĞIMLILIKTAN KURTULDU

“Sigara bağımlılarının büyük çoğunluğu sigarayı bırakmak ister ya da bırakmayı düşünür. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz fakat bırakamayacağınızı düşünüyorsanız merak etmeyin, sigarayı bırakabilirsiniz.” sloganıyla hizmet veren birimi bugüne kadar arayarak sigara bağımlılığından kurtulanların sayısı ise 53,637.

Siz de sigara bağımlısıysanız ve bu illetten kurtulmak istiyorsanız işte ilk adımı: www.alo171.saglik.gov.tr