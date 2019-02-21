İnsanlarda hipofiz bezlerinde meydana gelen problemler nedeniyle oluşan hipopitüitarizm hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Hipopitüitarizm hastalığı nedir? Hipopitüitarizm nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

HİPOPİTÜİTARİZM HASTALIĞI NEDİR?

Hipopitüitarizm, hipofiz bezinizin hormonlarından birini veya daha fazlasını üretmediği veya yeterince üretemediği nadir bir hastalıktır.

Hipofiz bezi, beyninizin tabanında, burnunuzun arkasında ve kulaklarınızın arasında yer alan küçük bir fasulye şeklinde bezdir. Büyüklüğüne rağmen, bu bez vücudunuzun hemen her bölümünü etkileyen hormonları salgılar.

HİPOPİTÜİTARİZM NEDENLERİ

– Hipofiz bezinin içinde veya yakınında bulunan tümörler (genellikle kanser olmayan iyi huylu)

– Hipofiz bezi dokusunu tahrip edebilen bir tümör için uygulanan radyasyon tedavisi

– Kemoterapi

– Beyin ameliyatı

– Kaza sonucu kafa travması gibi travmatik beyin hasarı

– Beyinde ciddi kanama veya doğum sırasında şiddetli kan kaybı

– Tüberküloz veya menenjit

– Doğum sırasındaki bazı durumlar

Bazen de Hipopitüitarizm nedeni bilinmemektedir.

HİPOPİTÜİTARİZM BELİRTİLERİ

Belirtiler, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını içerebilir:

– Mide ağrısı, iştah azalması, bulantı ve kusma ve kabızlık

– Aşırı susuzluk ve idrara çıkma

– Yorgunluk ve / veya zayıflık

– Anemi

– Baş ağrısı ve baş dönmesi

– Soğuğa karşı hassasiyet

– Kilo kaybı veya kilo alımı

– Eklemlerde sertlik

– Hipofizit (hipofiz bezinin iltihabı)

– Histiyositozis

Kadınlarda: koltuk altı veya kasık kıllarının kaybı, cinsel dürtü azalması, kısırlık, emzirme ile ilgili sorunlar, düzensiz veya adetsiz dönemler ve sıcak basmaları.

Erkeklerde: saç dökülmesi (yüzünde veya koltuk altlarında veya kasık bölgesinde), cinsel dürtüde azalma, kısırlık.

Çocuklarda, büyüme ve cinsel gelişim ile ilgili sorunlar.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktorunuz hormon seviyelerinizi kan testleri ile kontrol edecektir. Hipopitüitarizmin nedenini bulmak için hipofiz bezinizin MRG’si gibi başka testler de istenebilir.

HİPOPİTÜİTARİZM TEDAVİSİ

Tedavi genellikle eksik olan hormonların giderilmesini içerir. Bedende hangi hormon eksikse, hastaya bu hormon ilacı verilir. Doktorunuz ayrıca hasta veya stres altında olduğunuzda ekstra kortizon (hormon) almanızı isteyecektir. Eğer bir tümör hipopitüitarizme neden oluyorsa, onu ve / veya muhtemelen radyasyon tedavisini kaldırmak için ameliyat gerekebilir. Gerekirse kısırlık için ilaç alabilirsiniz.

Düzenli olara kontrol (check-up) yaptırmanız gerekecektir. Acil bir durumda durumunuz hakkında bilgi sağlayan bir bilezik veya kolye gibi tıbbi kimlik takmanız akıllıca olacaktır.