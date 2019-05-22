HLA (Human Lökosit Antijeni) B27, akyuvarların yüzeyinde bulunan bir proteindir. Bu protein, akyuvarların kendi yapılarını yabancı maddelerden ayırt etmesine yardımcı olur. Yani kendinden olan ile kendinden olmayanı ayırt etmeye yardım eder. HLA B27 testi akyuvarlarda bulunan bu proteinin varlığını araştırmak amacıyla yapılır. Şimdi, HLA-B 27 testi nedir? Neden yapılır? Test sonuçları ne anlama gelir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

HLA-B27 NEDİR

Bu kan testi antijen adı verilen proteinler olan HLA-B27’yi arar. Bunlar enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin yüzeyinde bulunur. Protein insan lökosit antijeni B27 (HLA-B27) olarak da adlandırılır.

İnsan lökosit antijenleri (HLA’lar) vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücreleri ve yabancı, zararlı maddeler arasındaki farkı söylemesine yardımcı olan proteinlerdir.

HLA-B27’niz varsa, otoimmün bir hastalığınız olabilir. Otoimmün bir hastalık, bağışıklık sisteminizin kendi hücrelerinize saldırmasıdır. HLA-B27 antijenleri ile bağlantılı en yaygın otoimmün hastalıklar:

– Ankilozan spondilit, omurgayı etkileyen bir artrit şeklidir

– Çocuklarda görülen Juvenil artrit

– Eklemlerin ve gözlerinizin iltihaplanmasına bazen cildinizde lezyonlara neden olan reaktif artrit

– Gözünüzün orta tabakasında şişlik ve tahrişe neden olan ön üveit

HLA antijenleriniz size özeldir. Onlar genleriniz tarafından belirlenir. Bu nedenle, bu kan testi babalık testi olarak da faydalıdır.

HLA-B27 TESTİ NEDEN YAPILIR?

Doktorunuz, ankilozan spondilit olduğundan şüpheleniyorsa, bu teste ihtiyacınız olabilir. Bu, sırt, boyun veya göğsünüzde ağrı ve sertliğe neden olabilir. Erkeklerde 30’lu yaşların başında belirtiler daha yaygındır.

Ayrıca, bir organ veya doku nakli yaptırıyorsanız, bu teste de ihtiyacınız olabilir. Örneğin, bu bir donör böbrek veya kemik iliği nakli yaptırabilir. Vericinizin HLA antijenleri, naklin başarılı olabilmesi için sizinkiyle eşleşmelidir.

TEST SONUÇLARI NE ANLAMA GELİR?

HLA-B27 testi standart bir kan alımını içerir. Kan örneğini kolunuzdan küçük bir iğne kullanılarak alınarak bir tüpte toplanır ve analiz için laboratuara gönderilir.

Test sonuçları yaşınıza, cinsiyetinize, sağlık geçmişinize, test için kullanılan yönteme ve diğer şeylere bağlı olarak değişebilir. Test sonuçlarınız bir sorununuz olduğu anlamına gelmeyebilir. Sağlık uzmanınıza, test sonuçlarınızın sizin için ne anlama geldiğini sormanız

Olumsuz bir sonuç, kanınızda HLA-B27 bulunmadığı anlamına gelir. Olumlu bir sonuç, kanınızda HLA-B27 bulunduğunu gösterir. Ancak antijenin varlığı her zaman bir otoimmün hastalığın gelişeceği anlamına gelmez. Otoimmün bir hastalığın teşhisi semptomlarınıza ve tüm kan testlerinin ve teşhis muayenelerinin sonuçlarına göre yapılmalıdır.

Bir organ veya doku nakline ihtiyacınız varsa ve HLA antijenleriniz vericinizle uyumlu değilse vücudunuz nakli reddedebilir.