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44 kişi ıspanaktan zehirlendi… İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden 44 kişinin hastaneye kaldırıldığı ıspanak zehirlenmesi ile ilgili açıklama geldi: "Ispanak ve ıspanağa benzer bitkiler sebebiyle gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran 44 vatandaştan 25'i taburcu oldu, 19'unun takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir"

14:50 -
Haberler Sağlık
44 kişi ıspanaktan zehirlendi… İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 1-3 Kasım tarihleri arasında gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, bunların 25’inin taburcu olduğunu, 19’unun ise takibi ve tedavisinin acil gözlem servislerinde devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, medyada yer alan “İstanbul'da yemek yiyen çok sayıda kişi zehirlendi” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25’i taburcu olmuştur. Geriye kalan 19’unun ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir.” AA/DHA

Bakırköy Çocuk Esenyurt Polis
Son güncelleme: 15:33 03.11.2019
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