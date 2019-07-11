Eğer doktorunuz size genişlemiş bir karaciğeriniz olduğunu söylerse, normal boyutunun ötesinde şişmiş demektir. Karaciğer büyümesinde Hepatit gibi genellikle buna neden olan başka bir durum vardır. Sarılık ve iştahsızlık birçok karaciğer hastalığında ortaya çıkabilecek semptomlardır. Şimdi, Karaciğer büyümesi neden ve nasıl olur? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KARACİĞER BÜYÜMESİ (HEPATOMEGALİ) NEDEN OLUR?

Karaciğer tüm vücudu temizleyen organdır ve vücudun tek başına işleyemediği toksinleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Karaciğer, karnınızın sağ üst kısmında bulunan büyük, futbol topu şeklinde bir organdır. Karaciğerin büyüklüğü yaş, cinsiyet ve vücut boyutuna göre değişir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok koşul karaciğer büyümesine neden olabilir:

Karaciğer hastalıkları

– Siroz

– Hepatit A, B ve C de dahil olmak üzere bir virüsün neden olduğu hepatit veya bulaşıcı mononükleozun neden olduğu

– Alkolden bağımsız karaciğer yağlanması

– Alkolik yağlı karaciğer hastalığı

– Karaciğerinizde anormal protein birikmesine neden olan bir hastalık (amiloidoz)

– Karaciğerinizde bakır birikmesine neden olan genetik bir hastalık (Wilson hastalığı)

– Karaciğerinizde demir birikmesine neden olan bir hastalık (hemachromatosis)

– Yağlı maddelerin karaciğerinizde birikmesine neden olan bir bozukluk (Gaucher hastalığı)

– Karaciğer kistleri

– Hemanjiyom ve adenom da dahil olmak üzere kanserli olmayan karaciğer tümörleri

– Safra kesesi veya safra kanallarının tıkanması

Kanserler

– Vücudun başka bir yerinde başlayan ve karaciğere yayılan kanser

– Lösemi

– Karaciğer kanseri

– Lenfoma

Kalp ve kan damarı problemleri

– Karaciğeri boşaltan damarların tıkanması (Budd-Chiari sendromu)

– Kalp yetmezliği

– Kalbi saran dokunun iltihabı (perikardit)

– Toksik hepatit

İLGİLİ HABER Göğüs, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleriyle gitti, kendisi de şoke oldu

KARACİĞER BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ

Çoğunlukla, biraz genişlemiş karaciğeriniz varsa, herhangi bir belirti görmezsiniz. Şiddetli bir şekilde şişmiş ise, aşağıdakileri hissedebilirsiniz:

– Dolgunluk hissi

– Karnınızda ağrı

Büyümüş karaciğerinizin nedenine bağlı olarak, aşağıdaki gibi belirtilerle de karşılaşabilirsiniz:

– Derinin veya gözlerin sararması (sarılık)

– Yorgunluk ve halsizlik

– İştahsızlık

– Mide bulantısı

– Kilo kaybı