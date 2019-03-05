Kas ağrısı, kaslarda yanma hissi, kramplar, bulantı, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler görülen laktik asit birikimi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Laktik asit birikimi nedir? Laktik asit birikimi neden olur? Laktik asit birikimi nasıl önlenir?

LAKTİK ASİT BİRİKİMİ NEDİR?

Laktik asit birikmesi, egzersizin ardından kaslarda ağrılara neden olan bir durumdur. Glikojen enerjiye çevrilirken, oksijenin azalmasıyla ortaya çıkarak, kaslarda birikim yapar. Kasların alışkın olmadığı şekilde çalıştırılması, kardio egzersizleri ve ağırlık çalışmaları vücutta laktik asit birikmesine neden olur. Düzenli egzersize alışmış olan kasların oksijen ihtiyacı dengelendiğinden, laktik asit üretimi az miktarda olur.

Yapılan egzersizin türüne ve süresine göre gelişen yorgunluğun nedenleri farklıdır. Yani kısa süreli egzersizler ile uzun süreli egzersizlerde oluşan yorgunluk farklı etkilerden oluşur. Kısa süreli egzersizlerde yorgunluk gelişmesi kaslarda laktik asit birikimi nedeniyle meydana gelir. Uzun süreli egzersizlerde ise, kaslarda glikojenin azalması yorgunluğun oluşmasına etki eder.

BELİRTİLER

Laktik asit, kaslarınızda birikirse, kaslarınızda yorgunluk veya hafifçe ağrı hissetmesine neden olabilir. Diğer semptomlar şunları içerebilir:

– Mide bulantısı

– Kusma

– Halsizlik

– Kas ağrısı veya kramp

– Kaslarda yanma hissi

– Hızlı veya düzensiz solunum

– Nefes darlığı

– Kramplar

– Uyuşma

– Karıncalanma

– Cilt veya gözlerin sararması

Belirtileriniz şiddetli veya kalıcı ise, laktik asit birikiminin bir işareti olabilir. Bu durum ciddi olabilir.

NEDENLER

Yoğun Egzersiz

Egzersiz yaparken, vücudunuz enerji için glikozu parçalamak için oksijen kullanır. Yoğun egzersiz sırasında, işlemi tamamlamak için yeterli oksijen bulunmayabilir, bu nedenle laktat adı verilen bir madde üretilir. Vücudunuz bu laktatı oksijen kullanmadan enerjiye dönüştürebilir. Fakat bu laktat veya laktik asit, kan dolaşımınızda yanmanıza göre daha hızlı birikebilir. Laktik asidin birikmeye başladığı noktaya “laktat eşiği” denir.

Bazı tıbbi durumlar, aşağıdakiler dahil olmak üzere laktik asit birikimine neden olabilir:

– Kanser

– Nöbetler

– Karaciğer yetmezliği

– B vitamini eksikliği

– Sepsis (Şiddetli enfeksiyonun neden olduğu tüm vücut iltihabı)

– Şok

– Metformin, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç ve HIV / AIDS tedavisinde kullanılan tüm nükleosid ters transkriptaz inhibitörü (NRTI) ilaçları dahil olmak üzere bazı ilaçlar laktik asit birikimine neden olabilir.

LAKTİK ASİT BİRİKİMİ NASIL ÖNLENİR?

Herhangi bir egzersiz rutinine yavaş yavaş başlayın. Hiç egzersiz yapmayan biri iseniz birden bire bir hafta içinde maraton koşmaya çalışmayın. Hafif koşular veya hızlı yürüyüş gibi egzersizle başlayın . Hızınızı ve mesafenizi yavaşça artırabilirsiniz. Her hafta egzersiz miktarını arttırın, böylece vücudunuz bir tolerans geliştirir. Bu, “laktat eşiğinizi” artıracak, laktik asit birikim olasılığınızı azaltacaktır.

Bolca su içtiğinizden emin olun. Aşırı asitten kurtulmanıza yardımcı olur. Bol miktarda meyve, sebze, kepekli tahıllar ve yağsız et içeren dengeli bir diyet yapın. Geceleri bolca uyuyun ve egzersiz seansları arasında rahatlamak için kendinize zaman verin. Bunun ne kadar süreceği nasıl hissettiğinize bağlıdır.

Laktik asite bir hastalık veya ilaç neden oluyorsa doktorunuzla konuşun. Sorunu önlemenize yardımcı olacak değişiklikler yapabilirsiniz. Ve yeni bir egzersiz rutinine başlamadan önce doktorunuzla konuşun.