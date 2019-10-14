Lösemi hastası Mete, yaşama tutunamadı

Tokat’a yaşayan Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy’a, 5 ay önce götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 aydır tedavi gören Mete Eyisoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Memleketi Tokat’a getirilen Mete Eyisoy’un cenazesi, bugün Ali Paşa Camisi’nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Mete’nin babası Bayram Eyisoy, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

DHA