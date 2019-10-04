MS hastalığı kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. MS tanısı genellikle 20 ila 50 yaş arasında konur. Avrupalı insanlarda daha yaygındır ve genetik faktörler, enfeksiyonlar ve toksik maddelere maruz kalma gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Peki, Multiple Skleroz (MS) hastalığı belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

MULTIPLE SKLEROZ HAKKINDA

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin ilerleyici bir hastalığıdır. Vücudun bağışıklık sistemi yanlışlıkla beynin ve omuriliğin sağlıklı sinirlerine saldırdığında oluşur.

MULTIPLE SKLEROZ (MS) BELİRTİLERİ

Multiple Skleroz belirtileri tahmin edilemez. Bazı insanların semptomları zaman içinde yavaş yavaş gelişip kötüleşirken, diğerlerinde bu semptomlar gelir ve gider. Semptomların kötüye gittiği dönemler nüks olarak bilinir. Semptomların düzeldiği veya kaybolduğu dönemler ise remisyon olarak bilinir.

En sık görülen semptomlardan bazıları şunlardır:

– Görüş problemleri

– Karıncalanma ve uyuşma

– Ağrı ve spazmlar

– Halsizlik veya yorgunluk

– Baş dönmesi ve denge problemleri

– Mesane sorunları

– Cinsel işlev bozukluğu

– Düşünme, öğrenme ve planlama problemleri

– Depresyon ve anksiyete

– Bağırsak problemleri

– Konuşma ve yutma güçlüğü



MS hastalarının çoğunda bu semptomların yalnızca birkaçı vardır.

MS’in erken belirtileri olabileceğinden endişeleniyorsanız doktorunuza görünün. Belirtiler diğer bazı koşullara benzer olabilir, bu nedenle mutlaka MS olduğu anlamına gelmez.