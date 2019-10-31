Ofis çalışanları dikkat! Her 3 kişiden birinde…

Uzmanların yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de her üç ofis çalışanından en az biri, vücudun doğru duruş pozisyonunu kaybetmiş durumda. Sağlıklı yaşamak için kilo vermenin yeterli olmayacağını söyleyen Fizyoterapist Ünal Öğüten “Kilo vermek sağlık için tek başına yeterli değildir. Vücut sağlığı için boy kilo oranımızın yanında, kas-iskelet yapısının sağlıklı ve düzenli olması gerekir.” dedi.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de bilgisayar kullanan masa başı çalışanlarında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, işin engellenmesi ve risk faktörlerinin incelenmesine göre, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının yüzde 69,6'sı sırt, yüzde 68,4'ü bel yüzde 67,1 boyun ve yüzde 50,6'sı sağ omuzda ortaya çıktığı belirlenmiştir. Konuyla ilgili bilgiler veren Öğüten şunları söyledi:

“Sağlıklı yaşam denilince akla ilk kilo vermek, dengeli beslenmek gelse de en az onlar kadar önemlisi kas-iskelet yapısının güçlü ve dengeli olması. Gün içerisinde yapılan her hareketin etkilediği kas-iskelet yapısına bağlı olarak fiziksel duruş (postür) bozukları özellikle masa başı çalışanları arasında oldukça yaygın.

Masa başı çalışmak rahat bir iş gibi görülse de aslında vücudumuz masada pek rahat değil. Saatler süren evrak takibi, bilgisayar kullanımı, telefon cevaplama, danışmanlık hizmeti gibi farklı işlerle günümüzün çoğunu masa başında geçiriyoruz. Ancak yanlış oturma şekilleri, uzun süre sabit pozisyonda kalmak, ergonomik olmayan masa ve sandalyeler kullanmak gibi birçok sebepten dolayı her geçen gün vücudumuzun fiziksel duruşunu bozuyoruz. Bu durumda gün geçtikçe sırt-boyun-baş ağrıları, hareket kabiliyetinin sınırlanması, beden gücünün zayıflaması gibi birden fazla soruna davetiye çıkarıyor.

SADECE İDEAL KİLODA OLMAK YETMEZ!

Vücut sağlığı sadece yemek, içmek ile sınırlı değil. Yani sizin ideal kilo oranına sahip olmanız, fazla kiloluysanız zayıflamanız yeterli değildir. Bedenimizi ayakta tutan kas-iskelet yapısıdır. Örneğin yanlış oturuşlardan kaynaklı omurga bozukluğunuz varsa ideal kilo oranında olmanız sizi yeterince sağlıklı yapmaz. Vücut sağlığı için öncelik, kas-iskelet yapısının sağlıklı ve düzenli olmasıdır. Öncelikle insanların asıl olan bu gerçek ile bilinçlenmesi lazım.

BEYAZ YAKALILARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Fiziksel duruş bozukluğu özellikle beyaz yakalı iş gruplarında masa başı çalışan kişiler arasında oldukça yaygın. Mavi yakalı dediğimiz beden gücüne dayalı çalışan işçiler grubunda da daha ağır fiziksel duruş bozuklukları görülebiliyor. Özellikle masa başı çalışanların yanlış oturma şekilleri, uzun süre sabit pozisyonda kalmaları, ergonomik olmayan masa ve sandalyeler kullanmaları; kas, sinir, tendon, eklem, kıkırdak ve diğer yumuşak dokularda ve spinal disklerin (omurganın arasındaki diskler) hasarlanması gibi sorunlara yol açıyor.

ARABANIZ GİBİ VÜCUDUNUZU DA BAKIMA GÖTÜRÜN

Her sabah kalktığınızda özellikle sırt ve boyun ağrılarıyla uyanıyorsanız, gün içerisinde üzerinizde ağırlık hissediyorsanız, işte çalışırken, kitap okurken, bilgisayara bakarken boyun tutulmaları yaşıyorsanız muhakkak fiziksel duruş yani postür bozukluğunuz vardır. Postür bozukluğunun nerede olduğunu kişinin kendisi tespit edemez. Bunun için muhakkak fizyoterapist uzmanlarına görünmek de fayda vardır. Arabanızı her sene zorunlu olarak muayeneden geçiriyorsunuz. Yoksa ağır cezası var. Vücudunuzu da bir fizyoterapiste bakıma götürün. Yoksa cezasını sürekli ağrı, yorgunluk hissi, güçsüzlük, hareket kabiliyetlerinizin sınırlanması gibi sorunlarla ödeyebilirsiniz.

BU AĞRILARI ÖNEMSEYİN

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı incelemeye göre günde 4 saatten fazla bilgisayar kullanan ve 2 yıldan daha fazla süre çalışan kişilerin, işe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları açısından risk faktörü taşıdıkları ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda Türkiye'de ofis çalışanlarının üçte birinde özellikle bel, boyun ve sırt ağrılarından şikayetçi. Bu ağrılar ofis çalışanları tarafından önemsenmiyor veya dikkat edilmiyor fakat bu ağrılar gün geçtikçe kas spazmları(kulunç), eklem kireçlenmeleri, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, bel fıtığı ve postür(duruş) bozukluklarına sebep olabiliyor.

OFİSTE NASIL ÖNLEM ALMALI?

Ofis çalışanları uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı, çalışma sırasında dik duruş, doğru duruşa önem vermeli ve çalışmalar arasında kısa molalar verip hareket etmelidir. Bu hareketler; düzenli olarak yürüyüş yapmalı, gün içerisinde boyun-sırt-bel kaslarını esnetme hareketleri yapmalarını tavsiye ederiz. Her saat aralığında bu hareketleri yapmak, kısa molalar vererek vücudu harekete geçirmek ağrılardan kurtulmamıza veya önümüze çıkacak ağrı problemlerinden kurtulmamıza fayda sağlar. Her gün hissettiğiniz ve bir türlü geçmek bilmeyen ağrıların sağlıklı çözümü için mutlaka bir fizyoterapiste danışılmalıdır. Ertelemek, beden sağlığını tehlikeye sürüklemektir.