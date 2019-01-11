Öksürüğü kesme yolları neler? Öksürük nasıl geçer?

Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilen ya da tıbbi müdahale gerektirmeden kendi kendine iyileşebilen öksürüğü kesen tedavi yolları nedir? Öksürüğe neden olan sebepler ve öksürük tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde…

Öksürük özellikle kış aylarında birçok kişinin sıkıntı çektiği bir rahatsızlık. Hastalığa yakalandığınızda psikolojik olarak sizi yıpratan hele bir de gıcık olarak tabir edilen şekilde devam ederse iyice bezdiren öksürük nasıl geçer? Aslında bir hastalık olmayan vücudun savunma mekanizması olduğu söylenen öksürüğe neden olan sebepler nelerdir? Öksürük nasıl tedavi edilir? Hepsi ve daha fazlası için haberimizi okumanız yeterli…

ÖKSÜRÜĞE SEBEP OLAN NEDENLER

Öksürüğün çoğunluğu virüslerden kaynaklanır ve tedavi olmaksızın temizlenir.

Akut (kısa süreli) öksürük nedenleri: Çoğu durumda, enfeksiyon üst solunum yolundadır ve boğazı etkiler, bu URTI veya URI (üst solunum yolu enfeksiyonu) olarak bilinir. Bunlar:

– Grip

– Soğuk algınlığı

– Larenjit

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİ?

– Öksürük şiddetli ise, bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

– Bir öksürük iyileşmeden 3 hafta boyunca devam ederse, doktora gidilmesi mantıklıdır.

Çoğu durumda, öksürüğün altında yatan ciddi bir şey olmayacaktır, ancak nadir durumlarda uzun süreli öksürük, akciğer kanseri veya kalp yetmezliği gibi tedavi gerektiren bir hastalığın belirtisi olabilir.

Diğer nedenler ise şunlardır:

– Kötüleşen öksürük

– Boyun bölgesinde şişme veya topaklar varsa

– Kilo kaybı

– Ciddi öksürük

– Yutma güçlüğü

– Sesin sesindeki kalıcı değişiklikler

– Kan tükürme

– Nefes almada zorluk

– Göğüs ağrısı

– İyileşmeyen ateşler

ZATÜRE ÖLDÜRÜR MÜ?

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Tıbbi tanımı Tussis olarak da bilinen öksürük, yabancı parçacıkların, mikropların, irritanların, sıvıların ve mukusun boğazı ve solunum yolunu temizleyen gönüllü veya istemsiz bir harekettir; Akciğerlerden hızlı bir hava atılımıdır. Öksürük kasıtlı veya bir refleks olarak yapılabilir. Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilse de, sıklıkla, tıbbi müdahale gerektirmeden kendi kendine iyileşir.

ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu öksürüğü tedavi etmenin en iyi yolu, bağışıklık sisteminin onunla başa çıkmasına izin vermektir. Genellikle, bu tür öksürükler kendi başlarına ortaya çıkar.

Bir doktor öksürüğü tedavi ediyorsa, nedenine odaklanacaktır; örneğin, bir ACE inhibitörüne bağlıysa, kesilebilir.

Kodein, dekstrometorfan ve diğer öksürük baskılayıcılar genellikle öksürüğü olan kişiler tarafından kullanılır.

Bununla birlikte, öksürük ilaçları hakkında çok fazla araştırma yoktur ve bunların semptomları ne kadar azaltabileceği bilinmemektedir.



ÖKSÜRÜĞÜNÜZÜN SEBEBİ ZATÜRE İSE DİKKAT!

Zatüre( pnömoni), akciğer dokusunun iltihabıdır. Yaş ve hastaların diğer hastalıkları ile beraberlik gösterdiğinde ölümcül sonuçlar doğurabilir. Düşmeyen ateş, sırt ağrısı, balgamlı öksürük, hırıltılı solunum ve halsizlik şikâyetleri olan ve özellikle ek hastalıkları olan tüm hastalar en yakın göğüs hastalıklarına başvurmalıdır. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal cevapladı.