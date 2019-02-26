Adet dönemleri arasında, cinsel ilişkiden sonra veya menopoz sonrası anormal kanamalar, ağır kokulu akıntı ve pelvik akıntı gibi belirtileri olan rahim ağzı kanseri nedir? Rahim ağzı kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

RAHİM AĞZI (SERVİKS) KANSERİ NEDİR?

Rahim ağzı kanseri, rahim ağzının vajinaya bağlanan alt kısmı olan rahim ağzındaki hücrelerde meydana gelen bir kanser türüdür. Rahim ağzı kanseri, tespit edilmezse veya tedavi edilmezse hayatı tehdit edici olabilir. Genel olarak 30 ila 45 yaşları arasındaki cinsel açıdan aktif kadınları etkiler.

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ

Rahim ağzı kanseri genellikle ileri evrelere kadar semptomlara neden olmaz. Ayrıca, kadınlar semptomların adet döngüsü, maya enfeksiyonu veya idrar yolu enfeksiyonu gibi başka bir şeyle ilgili olduğunu düşünebilirler .

Rahim ağzı kanseri ile ilişkili semptomlar şunlardır:

– Adet dönemleri arasında, cinsel ilişkiden sonra, pelvik muayeneden sonra veya menopoz sonrası kanama gibi anormal kanama

– Miktar, renk veya koku bakımından olağan olmayan akıntı

– Daha sık idrara çıkma

– Pelvik ağrı

– Ağrılı idrara çıkma

RAHİM AĞZI KANSERİ NEDENLERİ

Hemen hemen tüm rahim ağzı kanseri vakalarına HPV (İnsan Papilloma Virüsü) neden olur. HPV, bir erkek veya bir kadınla her türlü cinsel ilişkide bulaşabilen çok yaygın bir virüstür. Rahim ağzı kanseri hastalarının % 98'inde HPV enfeksiyonu görülmüştür. Genellikle cinsel ilişki ile bulaşan HPV'in yüzden fazla tipi vardır. Özellikle 16 ve 18 tipleri rahim ağzı kanserine neden olurken, tip 6 ve 11 ise genital organlarda siğillere neden olur.

Pek çok kanser gibi rahim ağzı kanserinin de kesin nedeni bilinmemektedir. Sadece bazı faktörler rahim ağzı kanserinin oluşmasını kolaylaştırabilir ve hastalık sürecini hızlandırabilir. Rahim ağzı kanserinin risk faktörleri ise şunlardır:

– Çok eşli olmak

– Cinsel ilişkiye 20 yaşından önce başlanmak

– Sigara içmek

– Bağışıklık sisteminin zayıf olması.

– Genital organlarda viral ve bakteriyal enfeksiyonların sıkça görülmesi

– Çok sayıda doğum yapmak

– C vitamini ve A vitamini eksikliği

RAHİM AĞZI KANSERİ TİPLERİ

Sahip olduğunuz rahim ağzı kanseri tipi, prognozunuzu ve tedavinizi belirlemenize yardımcı olur. Rahim ağzı kanserinin başlıca türleri:

– Skuamöz hücre karsinoması

Bu tip rahim ağzı kanseri, rahim ağzının dış kısmını kaplayan ince, düz hücrelerde (skuamöz hücreler) başlar ve vajinaya çıkar. Çoğu rahim ağzı kanseri yassı hücreli karsinomlardır.

– Adenokarsinom

Bu tip rahim ağzı kanseri, rahim ağzı kanalını düzenleyen sütun şeklindeki glandüler hücrelerde başlar.

RAHİM AĞZI KANSERİ TEDAVİSİ

Rahim ağzı kanseri erken bir aşamada teşhis edilirse, genellikle ameliyatla tedavi etmek mümkündür.

Bazı durumlarda, rahmi yerinde bırakmak mümkündür, ancak çıkarılması gerekebilir. Rahmi çıkarmak için kullanılan cerrahi işleme histerektomi denir.

Radyoterapi erken dönem rahim ağzı kanseri olan bazı kadınlar için başka bir seçenektir. Bazı durumlarda, ameliyat veya kemoterapi ile birlikte veya her ikisinde de kullanılır.

Daha ileri rahim ağzı kanseri vakaları genellikle kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu kullanılarak tedavi edilir.

Tedavilerin bazıları, erken menopoz ve kısırlık dahil olmak üzere önemli ve uzun süreli yan etkilere sahip olabilir.