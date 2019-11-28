Röntgeni çekildi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 16 yıl…

38 yaşındaki S.Ş., çocuk sahibi olamayınca tedavi için Denizli’de özel bir hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Rıdvan Erdemir ile görüşen S.Ş.’nin röntgeni çekildi.

Filmde rahim kanallarının tıkalı olduğu ve mesane bölgesinde yabancı cisim bulunduğu görüldü. Ameliyata alınan S.Ş.’nin mesane torbası dışına yapışmış görülen yabancı cismin dikiş iğnesi olduğu belirlendi ve dikiş iğnesi ameliyatla çıkarıldı.

İĞNEYİ 22 YAŞINDA YUTMUŞ

DHA’nın haberine göre; Azerbaycan’da terzilik yaparken dikiş iğnesi yuttuğunu söyleyen S.Ş., “22 yaşındayken evde terzilik yapıyordum. Ağzımda bulunan iğneyi yanlışlıkla yuttum. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar patates yememi, iğnenin kendiliğinden çıkacağını söylediler” dedi.

Bir süre sonra tekrar hastaneye gittiğini anlatan Azerbaycanlı kadın, sözlerine şöyle devam etti:

“Doktorlar iğnenin vücudumda çıktığını söylediler. Ben de hayatıma devam ettim. Evlenip, Denizli’ye yerleştim. Çocuk sahibi olmak için hastaneye geldik ancak iğne vücuduma yapışmış, hiç çıkmamış, ameliyatla çıkarıldı. Hatta sürekli karnım ağrıyordu, ondan da kurtuldum.”

DR. ERDEMİR: BİZE İĞNEDEN BAHSETMEDİ

Operasyon hakkında bilgi veren Opr. Dr. Rıdvan Erdemir ise “Hastamız geldiğinde bize iğneden bahsetmedi. Çocuk tedavisi için çektiğimiz filmde, orada olmaması gereken yabancı bir cisim gördük. Ameliyatta çıkardığımızda cismin dikiş iğnesini olduğunu görünce şaşırdık” dedi.

İğnenin mideden bağırsaklara geçtiğini anlatan Erdemir, “Bağırsakları deldikten sonra mesane torbasının dışına yapışmış ve yağ bağlamış. İğne adeta karın boşluğunda dolaşmış. Önemli olan hayati organlara zarar vermemesi” ifadelerini kullandı.