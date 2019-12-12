Sezai Sevgin ‘Yılın en başarılı sağlık yöneticisi’ seçildi

Türkiye'de uzun yıllar sağlık sektöründe gerçekleştirdiği yayınlar ile adından söz ettiren Hospital Manager Dergisi tarafından bu yıl 13'üncüsünün gerçekleştirildiği ‘Sağlık Yöneticisi Ödülleri', İstanbul Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı.

Sağlık sektöründe, başarılı yöneticileri teşvik etmeyi ve sağlık kuruluşlarında yönetim becerilerinin gelişimini desteklemeyi amaçlayan ödül töreninde Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, ‘Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi' ödülüne layık görüldü. Sezai Sevgin'e ödülü Prof. Dr. Melih Bulut takdim etti.

“HER ZAMAN DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Sezai Sevgin, “Ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duydum. Bayındır Sağlık Grubu olarak faaliyetlerimizi, bir İş Bankası kuruluşu olduğumuzun da bilinciyle, Tıbbi Etik ve Kalite’den ödün vermeden, hasta odaklı güvenilir sağlık hizmetini, kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği en son bilgi ve teknolojiyi kullanarak, tam zamanlı hekim kadromuzla sürdürüyoruz. ” şeklinde konuştu.