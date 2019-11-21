Şeker hastalığı, bazı kanserler, yetersiz beslenme ve böbrek hastalığı gibi faktörlerin etken olduğu tüberküloz, dünya üzerinde yaklaşık milyon kişiyi etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Eğer tedavi edilmezse tüberküloz ölümcül olabilir. Peki, Tüberküloz tedavisinde beslenme nasıl olmalıdır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

TÜBERKÜLOZ (VEREM) HAKKINDA

Tüberküloz (TB), genellikle Mycobacterium tuberculosis (MTB) bakterilerinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz genellikle akciğerleri etkiler, ancak vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir. İki tür tüberküloz enfeksiyonu vardır. Bunlar:

Gizli TB – Bakteriler vücutta inaktif (gizli) durumda kalır. Semptomlara neden olmazlar ve bulaşıcı değildirler fakat aktif olabilirler.

Aktif TB – Bakteriler semptomlara neden olur ve başkalarına bulaşabilir.

TÜBERKÜLOZ BELİRTİLERİ

– Üç hafta veya daha uzun süren öksürük

– Kan tükürme

– Göğüs ağrısı (özellikle solunum veya öksürük ile)

– İstenmeyen kilo kaybı

– Yorgunluk

– Ateş

– Gece terlemeleri

– Titreme

– İştah kaybı

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE BESLENME

Tüberküloz hastaları için sağlıklı bir diyet ve ideal kilo çok önemlidir. Sağlıklı beslenme ve ideal ağırlıkta olmak, riski oldukça düşürür. Ayrıca, vücut verem mikrobuna karşı dirençli ve hastalığı yenebilecek yapıda olmalıdır. Vücudun enfeksiyonlara karşı direnci ise çok sayıda faktöre bağlıdır. Rafine şeker ve un tüketiminin artması, besin ve diğer maddelere karşı alerjiler, aşırı alkol tüketimi, stres ve az spor yapma gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyon eğilimini artırırlar.

Hijyen kurallarına uymak ve yaşanılacak yerlerin sağlığa uygun olması diğer önemli faktördür. Ayrıca, besinlerin çeşitliliği, pişirilme ve hazırlama koşullarının iyi olması, öğünlü yemek yeme ve bunları sağlayacak ekonomik güce sahip olmak da çok önemlidir.

Bütün bu faktörlerin yanında bağışıklık fonksiyonların devamını sağlayan vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin yetersizlikleri de enfeksiyonlara karşı duyarlılığı arttırmaktadırlar. Başta A ve C vitaminleri olmak üzere probiyotikler, selenyum, çinko ve multi vitamin-mineral preparatları enfeksiyonlara karşı kesin ya da kısmi yararı gösterilen besin destekleridir.

Sağlıklı beslenme için 5 temel besin grubundan söz edilir.

Bunlar:

– Süt ve süt ürünleri

– Et, balık, tavuk, yumurta

– Ekmek, tahıllar ve kuru baklagiller

– Mevsiminde var olan sebze ve meyveler

– Yağ

Günümüzde pastörize edilmemiş süt ve çiğ sütten yapılan peynirler ciddi anlamda verem mikrobu taşımaktadır. Kontrolsüz olarak satılan sokak sütleri ve bunların gerekli şekilde pişiriminin sağlanamaması önemli bir sorundur. Bu durum veremin son yıllarda tekrar gündeme gelmesinin de en önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca, dışarıda yenilen ve gıda güvenliği kurallarını taşımayan besinlerle beslenme de önemli sorunlardan birisidir. Bu besinlerin hazırlanma ve sunum koşulları verem başta olmak üzere gıda zehirlenmelerinin nedeni olarak görülmektedir. Bu yüzden tüberküloz tedavisinde bu koşullara dikkat ederek bir beslenme programı sürdürmek çok önemlidir.