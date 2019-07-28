Viral hastalığa viral farkındalık

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin Sağlık Bakanlığı ile hazırladığı “2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı”nın verilerine göre, kamuoyunda bilinirlik oranı düşük olan Hepatit B hastalığının tedavisinin olmasına rağmen maalesef 18 yaş üzeri erişkin yaş grubundaki 1.8 milyon kişi hastalığından haberdar değil.

Hepatit B; kan gibi vücut sıvısıyla, jilet, enjektör, diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanılmasıyla kolayca bulaşabilir. Virüs bulaşan erişkin hastaların yaklaşık yüzde 10'unun vücudunda hastalığa karşı bağışıklık gelişmez ve bu kişiler kronik Hepatit B hastası olur. Kronik Hepatit B hastalığı 20-30 yıl kadar hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak bu sessiz süre içerisinde virüs, karaciğeri olumsuz etkilemeye devam eder.

Belirli bir süre sonra tedavi almayan Kronik Hepatit B hastalarının yaklaşık yüzde 15’inde siroz veya karaciğer kanseri gibi ciddi karaciğer hastalıkları gelişebilir. Hepatit B hastalığı karaciğer hastalıklarının ve karaciğer kanserinin en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir.

Hepatit B Virüsü vücuttan tamamen yok edilemez ancak etkili bir tedavi ile kontrol altına alınabilir ve kötü sonuçlara neden olması engellenebilir.

Viral Hepatit Savaşım Derneği'nin hayata geçirdiği ve bu sene 75.yılını kutlayan Santa Farma'nın koşulsuz katkısı ile yürütülen “Hayata Sarı Not Bırak” farkındalık projesi ismini insanların unutmamak için not aldığı sarı kağıtlardan almaktadır. Bu proje Hepatit B hastalığı ve erken tanısı konusunda dikkat çekici bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

FARKINDALIK VİDEOSU

Farkındalık projesi kapsamında “Hayata Sarı Not Bırak” Projesi için Türkiye'nin en çok izlenen sokak röportaj kanalı Sarı Mikrofon ve sevilen oyuncu Hayrettin’in proje sözcülüğü ile çekilen viral videolar üzerinden sokak röportajları gerçekleştirildi. Videolarda insanlara “Türkiye’de 1.8 Milyon kişi için “B” ne ifade ediyor?” sorusu yöneltildi.

Viral Hepatit Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, proje kapsamında şu ana kadar 1 milyon kişiye ulaşıldığını, 2019 yılı sonuna kadar planlanan farklı aktivitelerle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.